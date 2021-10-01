台灣成最佳楷模！印度專家呼籲「與台灣合作」發展半導體

▲印度電子產業駐台人員呼籲，印度應與擁有台積電等大廠的台灣合作，學習生產半導體技術。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

在新冠疫情風暴掀起後，全球面臨晶片短缺的困境，晶片荒成為包括美國、德國在內亟待解決的課題。對此，就以印度電子產業協會駐台人員撰文分析，建議印度政府應追尋與台灣展開合作，簽訂雙邊互惠協議，學習台灣的專業、技術與經驗。

印度《德干前鋒報》（Deccan Herald）乃是有印度矽谷之稱的「班加羅爾」當地最大的英語日報，其中印度電子產業協會駐台灣副主任馬尼克（Manik Kumar）便在該報執筆「台灣能幫助印度發展半導體產業」（Taiwan can help India build semicon industry）一文，建議印度可以透過與台灣的合作，分享、學習經驗。

該文指出，台擁有引領世界先驅的晶片製造商，包括台積電（TSMC）、聯電、旺宏電子，全球近6成的晶片產量（56%）更來自台灣高科技廠商，而台灣的競爭對手南韓三星電子在全球晶片的市占率則為19%，半導體晶片用於智慧型手機、電腦、汽車、5G網路等，是電子產品的中樞，在新冠情疫情爆發後，相關的半導體產業供應鏈受到嚴重影響。

內文分析，由於印度目前尚無製造半導體晶片與相關設備供應商的產業鏈系統，雖說建設半導體晶片工廠可能是印度的未來遠景，且英特爾（Intel）、超微（AMD）、谷哥（Google）、聯發科（Mediatek）都有在印度設點開設實驗室，但其所消耗的龐大時間與資金是一大問題。

不過印度也並非毫無優勢！文中指出，目前許多有潛力邁向國際化的初創公司正在印度設計晶片，且印度人口數眾多，擁有相當潛力的龐大消費族群，光是2021年第2季在印度的智慧手機銷量就高達3300萬支。

他認為，印度國內具有潛力的消費市場龐大，政府應擬定戰略安排與台灣進行雙邊互惠的合作，並鼓勵民間私營企業參與其中，連結國內沒有設工廠的IC設計公司，制定設立晶片製造廠的策略，「從長遠看，若印度計畫發展屬於自己的半導體生態系統，則台灣可以成為印度最好的朋友。」

馬尼克建議，印度可以從單一來源取得一套獨步的經驗，而那個來源與最佳模範樣本就是台灣，先從無廠IC設計公司起步，之後逐漸建立封裝測試能力，最後重晶片廠的建造。

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