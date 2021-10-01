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變態獸父性侵10歲女兒！「愛撫完生殖器」後硬上3年　二審獲減刑

▲▼南韓10歲女童遭獸父連續性侵3年，身心靈嚴重受創。（示意圖／CFP）

▲南韓10歲女童遭獸父連續性侵3年，身心靈嚴重受創。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

別再說「天下無不是的父母」！南韓一名40多歲的變態獸父A某從2017年起將魔爪伸向年滿10歲的親女兒，起先僅以手觸摸女兒生殖器取樂，豈料之後食髓知味，卻直接以身為「父親」的淫威逼女兒就範，直接硬上強姦女兒。原本一審判處13年徒刑，然而二審卻減至10年徒刑，讓當地媒體都直呼難以接受。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓法界人士今（1）日指出該起案例，首爾高等法院刑事10部昨（30）日針對該案召開二審法庭，部長法官李載熙（이재희）判處被依性暴力犯罪組罰條例（姦淫未滿13歲之未成年人）起訴的A某10年有期徒刑，且出獄後10年內不得在兒童與青少年、殘疾人士相關機構工作。

法官描述整起案情的經過，「被告（A某）從2017年夏季起開始以父親的淫威性騷當時未滿10歲的親女兒，隔年起甚至直接以侵入的方式姦淫，直到被害人的母親2020年8月知情以後，整整3年多來A某的犯罪多達數次。」

法官補充，「考量到犯案經過、手法與被害人的年齡，其犯罪的程度與所需承擔的責任相當沉重。尤其被害人是無法行使性自主權能力的兒童、青少年。」

法官表示，被告A某始終無法獲得被害人的原諒，且被害人與被害人的母親皆表明希望被告能受到法律嚴格的懲罰，「不過A某與其父母從一審至二審，追加支付4億韓元，顯示被告有心幫助被害人恢復日常生活，而A某的父母與弟妹請求能輕判、承諾幫助A某改過遷善。由此看來，一審判刑確實較重。」

對於二審法官居然將一審時的13年徒刑減判至10年，被害女童的辯護律師震驚表示，「第一次經手女兒遭侵父性侵的案件，就連我的同事看到案件後都非常驚訝！這個被害女童先前到底經歷何種恐怖經驗？」

據悉，一審法官在宣判時表示，身為父親的被告A某本該有扶養、保護女兒的義務，然而為了滿足自己的變態性慾，明知女兒無法輕易起身反抗，卻還是將女兒視為性道具，最後造成女兒久久無法從傷害中恢復，至今已恐懼到難以融入人群，因此判處A某13年重刑。

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