她接種BNT疫苗頭痛嘔吐！「腦動脈破裂」開顱手術後　昏迷1個月未醒

▲南韓一名無慢性疾病的43歲女子接種第1劑輝瑞疫苗後「腦動脈破裂」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓在完成全國第1劑疫苗接種覆蓋率超過7成後，加快國內施打速度，盼能在今年10月底至11月初之間達成2劑疫苗覆蓋率超過8成的目標，然而接種疫苗後出現嚴重異常副作用的案例卻仍頻傳！一名43歲的中年婦女，本來沒有任何慢性疾病，豈料接種輝瑞（BNT）疫苗5天後，卻被診斷為腦動脈破裂，至今仍未脫離險境。

根據韓媒《朝鮮日報》，日前一名女子在青瓦台官網上發起連署，呼籲民眾能想辦法救救她接種疫苗後昏迷至今的姊姊。她在文中表示，今年43歲的姊姊於8月27日接種第1劑輝瑞疫苗，原本體內並無產生任何異常的副作用，豈料5天後卻突然感到一陣嚴重頭痛、伴隨著嘔吐症狀，於是只好獨自走向醫院急診室求救。

女子表示，她的姊姊在醫院被診斷為「腦動脈破裂」後，緊急進行開顱手術，不過至今經過1個月多月卻仍未恢復意識。醫院向家屬解釋，腦動脈破裂是隨時會發生的症狀，因此研判與接種疫苗無關。

該女子在貼文內表示十分懊悔，「我不禁心想，如果我姊姊沒有接種疫苗，那麼今天是不是就不會昏迷了？」

報導指出，接種疫苗後出現腦部相關疾病或病變的案例在南韓層出不窮！一名自稱是17歲高中生的民眾於10月29日表示，他的母親接種第2劑輝瑞疫苗後，被診斷為罹患急性腦出血，在接受手術後目前仍未脫離險境。另外，還有10多起青瓦台連署所提起的類似案例與接種疫苗有關。

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