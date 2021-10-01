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他趁女友生產偷情岳母！大演「SOD義母子戀」　情慾裸照全被看光

▲▼艾莉莎梅伊（Alyssa-Mae）痛偕男友和母親偷情。（圖／翻攝自TikTok）

▲艾莉莎梅伊（Alyssa-Mae）痛揭男友和母親偷情。（圖／翻攝自TikTok）

記者張方瑀／綜合報導

英國21歲女子艾莉莎梅伊（Alyssa-Mae）和相戀7年男友育有一名兒子，沒想到她近日卻拍片指出，男友的外遇對象竟然是自己40歲的母親，甚至在她陣痛生產時，兩人還在家中翻雲覆雨，讓她感到痛不欲生。

根據《太陽報》報導，艾莉莎梅伊在TikTok拍片表示，自己和25歲男友交往了7年，從學生時代就在一起，雖然對方有出軌紀錄，但她都選擇原諒。當兩人在2018年生下一名兒子後，以為能就此過上幸福的家庭生活，沒想到去年11月鄰居終於看不下去，告訴她可能的真相，讓她瞬間跌落地獄。

艾莉莎梅伊說，「我的鄰居給我看了監視器影片，我媽媽常常在我外出時來家裡，這讓我起了疑心。」當她進一步調查後發現，男友這兩年來都在外遇，且對象還是自己40歲的親生媽媽，「我發現了我男友和媽媽傳的訊息，裡面有裸照，還有兩人偷情的細節和時間。」

@alyssa_mae1320

This actually happened

♬ My Mom - Eminem

她痛苦地表示，「我在2018年2月因為嚴重宮縮被緊急送到醫院，我打了幾通電話給男友，他都沒有接，後來終於接起後，他說因為有人要送東西來，他沒有辦法離開。」後來在艾莉莎梅伊的逼問下，男友也承認生產當下，他正和岳母在家中翻雲覆雨。

艾莉莎梅伊對一切感到痛不欲生，「我感到心碎、被背叛，也自責了好幾個月，我就像一個失敗者。」後來她也終於想通，決定帶著孩子離開，和男友與母親斷絕關係，「我從來沒有後悔過，這是我為自己做過最好的事情。」

這段影片在TikTok已經有超過1200萬人觀看，網友們紛紛留言力挺艾莉莎梅伊的決定。目前她的前男友沒有對此回應，她的母親則表示，女兒說的一切都是謊言。

“I felt heartbroken, betrayed and like a failure. I blamed myself for months.”

The Sun 發佈於 2021年9月30日 星期四

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