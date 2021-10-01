　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

立陶宛國會通過修法　為設「駐台經貿代表處」開綠燈

▲立陶宛首都維爾紐斯。（圖／CFP）

▲立陶宛首都維爾紐斯。（圖／CFP）

文／中央社記者陳韻聿倫敦1日專電

立陶宛國會昨天通過修法，為政府在未設立正式外交代表機構的國家地區設立經貿代表處奠定法律基礎，這些國家地區包括台灣。

立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）表示，東亞及東南亞市場有許多未開發的機會；立陶宛致力與台灣、南韓、新加坡、印尼及其他區域內國家發展貿易和投資關係。國會通過修法讓立陶宛有條件與發達的海外市場建立更緊密的經濟關係，並在高科技及創新領域強化合作。她也提到，出口業者可望有更多發揮空間，立陶宛也可期待迎來更多外國直接投資。

立陶宛政府今年稍早宣布，駐台經貿代表處預計年底前開始運作。法律生效後，立陶宛經濟暨創新部將徵選駐台經貿代表處首長。阿爾莫奈特8月接受中央社專訪時說，駐台經貿代表處的主管單位是經濟暨創新部，首長將是經濟暨創新部的職業文官。

對於立陶宛提升與台灣關係引發北京不滿及施壓，她重申立陶宛和歐洲聯盟（EU）一樣，都尊重中國的國內及外交政策。歐盟與台灣有強健連結及經貿關係：台灣是歐盟在亞洲的第6大貿易夥伴，歐盟是台灣第5大市場；許多歐盟成員國在台灣設有辦事處，同為歐盟國家的立陶宛期待加入陣容。

台灣方面，國家發展委員會主任委員龔明鑫預計率領約65人的經貿投資考察團，10月20日搭乘國籍航空包機訪問斯洛伐克、捷克及立陶宛。他昨天在立法院回應立委提問表示，訪團主要目標是考察與相關國家的產業合作機會，雙方政府也將討論如何建構未來雙邊會談機制。

 

►貴婦愛穿的「超平價好貨」

ET快訊
快訊／台股暴跌逾300點！　失守16700關卡
國道這區段限速60！　「全新追焦箱」被拍一張罰6000
歐陽娜娜「7個字」祝陸十一國慶！　3台灣藝人同步發聲
《玩很大》疑找到「黑隊隊長」！　新陣容超狂
學生出租套房火警！　20多歲香港僑生死亡
裸睡「遭蜈蚣狠咬蛋蛋」！　尷尬求醫症狀曝
快訊／國旅券「翻倍加碼」！　蘇貞昌准了
好市多購物「避雷2原則」曝光　內行實測踩雷機會小

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣成最佳楷模！印度專家呼籲「與台灣合作」發展半導體

不打疫苗丟工作！　美國聯合航空宣布開除320名未接種員工

他趁女友生產偷情岳母！大演「SOD義母子戀」　情慾裸照全被看光

英國最新研究：新冠和流感疫苗「同時施打」是安全的

花豹狂撲上身！威猛大媽「抄起一根」肉身對決　驚險影片曝光

日本真子公主想婚頭！未婚夫醜聞連環爆　堅持嫁「海王子」引眾怒

立陶宛國會通過修法　為設「駐台經貿代表處」開綠燈

越南胡志明市「疫苗施打率逾9成」　今起逐步解封

北韓不到2天「又射了」！昨試射新研發「反航空」地對空飛彈

自由潛水世錦賽國旗遭移除　台灣獲10國聲援

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

超商上班甩家暴陰影卻慘遭挖眼 女店員清秀照曝！母淚崩：心很痛

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

配音成迪士尼人物爆笑點餐挑戰　亂入得來速...店員竟超配合！

3D動畫讓《魷魚遊戲》木頭人跳舞　扭腰擺臀熱情搖～電音配樂笑歪

《RM》驚見「女光洙」！把鍾國「摟住摸頭」　「硬拗+花式嘲笑」連國巴達都Hold不住XD

台灣成最佳楷模！印度專家呼籲「與台灣合作」發展半導體

不打疫苗丟工作！　美國聯合航空宣布開除320名未接種員工

他趁女友生產偷情岳母！大演「SOD義母子戀」　情慾裸照全被看光

英國最新研究：新冠和流感疫苗「同時施打」是安全的

花豹狂撲上身！威猛大媽「抄起一根」肉身對決　驚險影片曝光

日本真子公主想婚頭！未婚夫醜聞連環爆　堅持嫁「海王子」引眾怒

立陶宛國會通過修法　為設「駐台經貿代表處」開綠燈

越南胡志明市「疫苗施打率逾9成」　今起逐步解封

北韓不到2天「又射了」！昨試射新研發「反航空」地對空飛彈

自由潛水世錦賽國旗遭移除　台灣獲10國聲援

垃圾人山區賺錢正嗨　敗在平行空間有手機拍下「英姿」

台積電遭美要求交出關鍵資料　經長洽美方：台、韓業者自願性提供

10月防疫新規上路　「6縣市鬆綁措施」重點一次看

淫狼驚現大學校園！誆治療師按摩卻伸狼爪　短褲女驚喊不要...

明天揪團！手搖飲周末限定「珍奶第2杯半價喝」　整個10月都有

台灣成最佳楷模！印度專家呼籲「與台灣合作」發展半導體

網紅服勤員「偷拿商務車廂零食」當贈品！高鐵懲處記2大過

8月製造業續亮黃紅燈　台經院指出2大重點需觀察

直擊／立院空轉！國民黨立委推倒備詢台　電腦螢幕搖搖欲墜

台股暴跌逾300點！指數失守16700關卡　台積電跌幅逾1%

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

國際熱門新聞

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

14歲少女用離子夾　濕頭髮致命1點觸電亡

印度神童曝「雙星合相」恐怖時間點

25cm被嫌太長！他受夠房事不順忍痛斷根

美股道瓊大跌548點　標指創1年半來最大月跌幅

超胸黑寡婦！　正妹Coser「繃爆戰袍」影片曝光

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

自由潛水世錦賽國旗遭移除　台灣獲10國聲援

Google地圖驚現電話亭「鬼影」　網嚇壞

考生踩「藍芽拖鞋」作弊　一雙要價23萬

典獄長「扒光女囚」強拍裸照＋性虐　監獄成極樂天堂

黑猩猩撿瓶子當「飛機杯」手淫爽翻影片曝

金正恩其實是替身？韓媒揪出「驚人變化」

西雅圖男偷飛機墜毀　生前與航管對話曝光

更多熱門

相關新聞

台駐美代表處更名消息之真偽

台駐美代表處更名消息之真偽

《金融時報》報導，美國可能同意將台北駐美代表處更名為「台灣代表處」。在中美兩國領導人對話取得成果後不到一天，卻出現了美方允許台「駐美代表處」更名的消息，那人們究竟要如何看待此事？

立陶宛建議把陸製手機丟掉　小米正面回應

立陶宛建議把陸製手機丟掉　小米正面回應

立陶宛再贈台23.6萬劑AZ疫苗　總理推文親曝原因

立陶宛再贈台23.6萬劑AZ疫苗　總理推文親曝原因

立陶宛外長：與台往來是「務實作法」

立陶宛外長：與台往來是「務實作法」

立陶宛經長訪蕭美琴　期待10月台灣經貿團

立陶宛經長訪蕭美琴　期待10月台灣經貿團

關鍵字：

立陶宛

讀者迴響

熱門新聞

600元「紙本藝FUN券」9點開放登記！5QA一次看

未婚妻回高雄…副機師偷吃空姐　道歉信內容曝光

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

印度神童預言有災難！唐綺陽霸氣回應「末日論」

Toyz直播中偷吸「噴白煙」　網傻眼：好大口

工地午睡熱　塑膠袋變出VIP套房

大雨來襲2波變天　下周颱風恐生成

地下戀情7年因罰單曝光　女大生焦慮求助

外送員送餐「湯麵甩地上」　台北男傻眼

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

Toyz三任女友全是凶猛女神　網暈：無憾了

十月「交通民生8大新制」一次看　多做這件事賺5千元

鄭爽公開美艷小三正面！「激烈運動片」尺度直逼SOD

限時8天10月壽星免費吃比薩、蛋糕

周揚青要求延長約會！　「新男友拒絕」被打槍變臉

更多

最夯影音

更多
副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」
Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面