花豹狂撲上身！威猛大媽「抄起一根」肉身對決　驚險影片曝光

#WATCH | Mumbai: A woman barely survived an attack by a leopard in Goregaon area yesterday. The woman has been hospitalised with minor injuries.



(Visuals from CCTV footage of the incident) pic.twitter.com/c1Yx1xQNV8 — ANI (@ANI) September 30, 2021

記者張方瑀／綜合報導

印度一名婦人日前在家門外準備坐下休息時，沒有注意到後方有雙閃閃發光的眼睛，當她回頭一看，有一隻花豹立刻跳出來撲向她。當時婦人也拿起手上的枴杖猛打，最後成功嚇跑花豹，驚險一幕全被監視器給拍了下來。

根據《印度時報》報導，住在孟買阿雷森林區（Aarey Colony）的55歲婦人辛格（Nirmaladevi Singh）29日傍晚準備在家門外的門廊休息，從曝光的監視器畫面可以看到，她的右後方有雙閃閃發光的眼睛正在窺探。結果辛格才坐下來沒多久，就有隻花豹立刻跑上前撲向她。

這時辛格嚇得大叫，拿起手中的枴杖奮力抵抗，花豹也瘋狂地揮著利爪，最後辛格幸運地趕走花豹，身上只有多處抓傷，沒有生命危險。根據當地森林部門說法，攻擊辛格的是一隻成年的花豹，該區域在一星期內已經發生3起花豹攻擊事件，目前正在調查是否為同一隻。

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