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印度神童預言明年4月災難！唐綺陽霸氣回應「末日論」：我受夠了

▲▼印度神童預言明年4月災難！唐綺陽霸氣回應「末日論」：我受夠了。（圖／翻攝自臉書／唐綺陽占星幫）

▲唐綺陽霸氣回應，印度神童講的內容不對，她也沒必要在自己的直播上談阿南德。（圖／翻攝自臉書／唐綺陽占星幫）

記者柯沛辰／綜合報導

印度神童阿南德（Abhigya Anand）時常預言災難，數次命中，引起各界關注。他近日再度公布最新影片，預測明年4月火星、土星合相，重現30年前星象，屆時全球將面臨災難。「國師」唐綺陽9月30日被網友問及此事，忍不住直言「他講的都是不對的」、「我已經忍耐太久了，受夠了」。

唐綺陽9月30日在臉書直播分享12星座運勢，不料影片到了約20分11秒時，有網友問到是否會談一談印度神童的預言？唐綺陽回應，「我為什麼要講他講的？你在唐綺陽占星幫，你聽唐綺陽就好了，如果你要聽印度神童，你去印度神童那裡就好」。

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唐綺陽強調，她不確定是媒體報導內容有誤，還是有什麼其他因素，但印度神童講的內容「都是不對的」、「資料都是錯的」，又非常危言聳聽，所以在不確定是不是媒體報導錯誤、校稿之前，希望大家不要相信，也不要單看新聞，要看就去看原始影片，親耳去聽、去判斷，而非相信謠言，「我已經忍耐太久了，受夠了」。

▲「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

▲「印度神童」阿南德。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

許多粉絲看完紛紛留言支持，「回答的好！聽唐老師的就對了！」、「好好笑，什麼印度神童」、「有唐老師，讓大家很安心」、「我相信唐老師」、「我看了原影片，（印度神童）他說的日期的確是錯的」、「謝謝老師闢謠」、「想聽老師的就聽，不聽請離開」。

不過，仍有網友不死心追問「所以是不同流派？」「印度占星方位和西方不一樣，有好幾個人已經留言了」、「神童講的不是西洋占星」、「印度神童是吠陀占星，跟西洋占星完全不同體系哦！」

對此，唐綺陽回應，她不知道印度神童是什麼流派，但現在「千人千派」，也搞不清楚對方是不是什麼「印度占星」，「他的事情不要問我，我只知道我看到的新聞裡面，他講的資料都是錯的，什麼木星在哪裡，什麼火土會怎樣都是錯的，所以連資料都是錯的，他解析成怎樣，也就不關我的事了」。

至於印度神童提到明年4月會有一波大災難，唐綺陽則反問，過去2年還不夠可怕嗎？大家曾經以為過不去的關卡，現在不也還是挺過來了，所以對於明年4月不用太過擔心。

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