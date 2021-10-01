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日本真子公主想婚頭！未婚夫醜聞連環爆　堅持嫁「海王子」引眾怒

記者王佩翊／編譯

日本真子公主訂婚4年終於要在10月與未婚夫小室圭完婚，然而公主結婚本該是舉國歡騰的大喜事，為何駙馬爺卻總是被「炎上」呢？透過時事新聞介紹英日韓文單字的Podcast節目《宇宙人外信》，本集要來聊聊小室圭接連爆出的各項醜聞以及真子公主不顧反對堅持下嫁的癡情故事。

 ▲點擊收聽《宇宙人外信》，一起聽時事學單字！

小室圭2018年赴美攻讀法律，時隔3年2個月終於在27日返回日本，結束為期2週的隔離後，將會於10月與真子公主完成結婚手續。不過事實上，真子公主與小室圭2017年9月宣布訂婚後不久，小室圭的媽媽就被爆出欠前未婚夫錢不還，小室圭甚至還是借了對方的錢才得以申請美國的留學簽證，隨後更被爆出一系列醜聞，導致全民好感度急速下降，日本皇室只好在2018年宣布兩人的婚事延期。

▲▼真子公主結婚延期。（圖／達志影像）

▲真子公主即將於10月完婚。（圖／達志影像）

儘管全國人民與日本皇室都不滿意這位準駙馬爺，但為愛痴狂的真子公主卻堅持要下嫁大學同窗小室圭，也讓日本國民不禁搖頭。作為第一個下嫁中產階級的日本公主，真子公主婚後將會跟隨小室圭赴美定居生活，不過由於日本皇室成員沒有戶籍，婚後必須脫離皇室的真子公主將會在日本處理完戶籍問題，並申請護照後，才能前往美國。

由於小室圭引發全日本人民的不滿，真子公主為了不要再留下被國民攻擊的把柄，主動放棄婚禮與高達1億5250萬日幣（約新台幣3800萬元）的一時金。

《宇宙人外信》本集便藉此介紹相關單字，如訂婚可以說「engage」，未婚夫則是「fiance」，未婚妻是「fiancee」。同時也補充道，吃軟飯的男人是「sponge off women」。有興趣完整收聽可點擊連結，或上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》

►日本真子公主硬要嫁「軟飯男」！赴美前將入住月租13萬↑高級公寓
►日本真子公主為下嫁「軟飯男」放棄3823萬嫁妝！連婚禮都不辦了
►日真子公主怕「軟飯未婚夫」被盯上！　砸500萬納稅錢提高維安

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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►貴婦愛穿的「超平價好貨」

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