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澳洲研究人員發現治療癌症新方法　靈感源自於百年前醫學論文

▲▼ 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲國外研究人員從古早的醫學論文，發現治療癌症的新方式 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

對於治療癌症，現今主流的做法莫過於就是透過抗癌藥物、放射線治療，比較新穎點的有「免疫療法」。而近日有科學家檢查百年前的醫學論文，發現在19世紀時曾有醫生提出「用細菌殺癌細胞」的概念，而研究人員在結合現代最新科學技術後，發現這個方法的確可行。

根據《new atlas》報導指出，19世紀科利(William Coley)發現細菌感染與癌症的感染似乎彼此之間有某種特別關係，當時科利就使用不同細菌來製作藥劑用以治療癌症，當時稱之為「科利毒素」(Coley’s toxins)，但因為實驗結果不穩定，再加上缺乏完善的標準，所以後世醫生與科學家並沒有人太過重視這件事情。

而澳洲的研究人員法哈爾(Aude Fahrer)以此為概念，透過現代科技來重現科利的研究，研究團隊使用死亡的分枝桿菌(mycobacteria)溶液，將溶液注射到癌症腫瘤後，發現即便是分枝桿菌已經死亡，但依舊能夠吸引免疫細胞前來攻擊，而免疫細胞在攻擊分枝桿菌的同時，也會攻擊癌細胞。

後來他們又從1950年代弗瑞德(Jules T Freund) 開發的完整式弗氏佐劑 (Complete Freund’s AdjuvantCFA) 取得靈感，把治療劑以礦物油與表面活性劑為基底，混入溶液後以此增強人體可產生的免疫反應。當年弗瑞德開發的完整式弗氏佐劑後，從未使用在人體臨床實驗上，因為當時他擔心礦物油的毒性可能會影響到人體。

目前研究團隊在白老鼠、犬類、馬匹的動物實驗上，均檢測到腫瘤細胞的全身免疫反應。之後也獲准進行人體實驗，而目前由於大部分自願者都是晚期癌症患者，效果不易顯示，但其中有一名肺炎患者在經過治療後，肺部積液的情況有明顯的改善。

法哈爾表示，這種治療方式的優點就是需要劑量少、副作用小、投藥快速簡單、生產成本低廉，如果實驗成功的話，未來將可以快速改善癌症的治療模式。

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