　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法前總統沙柯吉遭判有罪　紐時：砸4200萬歐元拚競選超支觸法

▲▼ 法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）。（圖／路透）

▲沙柯吉2012年力拚競選連任，但最終輸給對手奧朗德（Francois Hollande）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

法國法院30日裁定，前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）2012年競選經費使用違法罪名成立，面臨牢獄之災。現已知沙柯吉否認所有不當行為，且並未出庭，外界認定，他可能對此裁決提出上訴。

綜合Euronews、CNN報導，現年66歲的沙柯吉在2007至2012年擔任法國總統，但尋求競選連任期間的選舉花費至少4200萬歐元，幾乎是法定選舉支出上限2250萬歐元的2倍。

檢察官認為，沙柯吉早在投票前數周就已知道競選經費使用已接近法定上限，且對會計人員提出的示警置之不理。儘管沙柯吉在6月時就已告知法庭，他並未參與競選後勤作業等，但法院認定，「沙柯吉知道支出上限，他也知道不應該超支。」

此案總計13名共同被告均被判有罪。衛報指出，法國法院將於稍後宣布判決，已知檢方求刑1年有期徒刑，緩刑6個月；法官表示，沙柯吉可在家中佩戴電子裝置來服刑。但無論判決結果，都不太可能立即入獄，因為沙柯吉可能對此裁決提出上訴。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple Podcast

►貴婦愛穿的「超平價好貨」

ET快訊
公司禁早退！她崩潰辭職　在家看YouTube「賺回5600萬
LINE聊天室貼圖「3隱藏功能」曝光！學會了找圖比別人快
Toyz三任女友「全是凶猛女神」　絕美顏值震撼鄉民
獨／怕挖眼男被放出來　超商老闆娘獨自顧店憂成報復目標
快訊／沒有高端！英國開放打疫苗入境免隔離只認這4種廠牌
快訊／五月天演唱會再延期！場次變更時間點曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

19歲男學生蛋砸法國總統馬克宏　被送進精神病院

打擊伊朗原油出口　美國要求中國減少購買量

只會Blah Blah Blah！環保少女嗆英首強森「環保無作為」

公司禁早退！職場媽媽崩潰到辭職　在家看YouTube「賺回5600萬」

正妹做美甲感染！拇指狂流「黑黃膿汁」網友嚇傻　她慘被截肢

法前總統沙柯吉遭判有罪　紐時：砸4200萬歐元拚競選超支觸法

露鳥撞牆自殘！外國人在南韓遭「五花大綁」狠虐　法務部：很無奈

新加坡人口降至545萬　非居民銳減創50年新低

夏威夷幾勞亞火山全面噴發！濃煙沖天熔岩溢出　政府提升警報級別

政府大樓成公務員活春宮！辦公室壞壞　事後還用工作電腦交流心得

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

澎湖怪病兇手找到了！是毛毛蟲 「體毛隨風飄」眾人齊癢診所爆滿

包裹滿出來！超商外「堆出3座山」　爆倉畫面網友看傻：根本物流中心

3方法挑戰《魷魚遊戲》亡命椪糖 「口水秘技」竟GG！結局全相反

陸果粉「喪屍狂奔」搶iPhone 13　擠爆百貨！網曝：為了優惠活動

19歲男學生蛋砸法國總統馬克宏　被送進精神病院

打擊伊朗原油出口　美國要求中國減少購買量

只會Blah Blah Blah！環保少女嗆英首強森「環保無作為」

公司禁早退！職場媽媽崩潰到辭職　在家看YouTube「賺回5600萬」

正妹做美甲感染！拇指狂流「黑黃膿汁」網友嚇傻　她慘被截肢

法前總統沙柯吉遭判有罪　紐時：砸4200萬歐元拚競選超支觸法

露鳥撞牆自殘！外國人在南韓遭「五花大綁」狠虐　法務部：很無奈

新加坡人口降至545萬　非居民銳減創50年新低

夏威夷幾勞亞火山全面噴發！濃煙沖天熔岩溢出　政府提升警報級別

政府大樓成公務員活春宮！辦公室壞壞　事後還用工作電腦交流心得

19歲男學生蛋砸法國總統馬克宏　被送進精神病院

桃園男童放學未歸家長急尋　巡警深夜發現護送與家人團聚

落實犬貓絕育　台東縣府離島及巡迴各鄉8場次犬貓免費絕育

愛心會資助弱勢學生獎助學金　醬油廠老闆連捐兩年70萬

快訊／北院「暖心微波爐」大逆轉　工友「2關鍵」可以留下來了

機能優吸引南科新貴　房仲曝永康3區最看好

《俗女》嘉玲媽不忍了！　朝「學妹」潑水宣示主權：我是他老婆

格里斯尚未開始實戰　洋將大限確認再決定去留人選

台積電為農16豪宅帶來生機　新成屋案1周10組人看

噪音管制再升級　台東縣公告營建工程例假日不得操作動力機械

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

國際熱門新聞

印度神童曝「雙星合相」恐怖時間點

比基尼辣妹互毆「奶子掉出來」仍繼續打

博物館砸百萬收到空畫框！他取名捲款落跑

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

他下藥迷暈愛妻無數次　爽邀49男「到府性虐」

客戶看車驚見裸女DIY！開門噁爆腥味炸出

考生踩「藍芽拖鞋」作弊　一雙要價23萬

典獄長「扒光女囚」強拍裸照＋性虐　監獄成極樂天堂

她揭餐廳超嫩牛排「恐怖煎法」網看完嚇壞

厄瓜多監獄至少116死　有6人遭斬首

金正恩爆早就下台　專家：全看這一天

黑猩猩撿瓶子當「飛機杯」手淫爽翻影片曝

丈夫工作臨時折返撞見老婆「恩愛中」

彭博：中國限電入冬更嚴重　剩4條路可走

更多熱門

相關新聞

馬克宏又遭蛋襲　想找抗議者問原因

馬克宏又遭蛋襲　想找抗議者問原因

法國總統馬克宏27日在東南部城市里昂參觀餐旅業展覽時，遭一名男子砸雞蛋，雞蛋命中他的肩膀但並未破裂。男子隨即遭制伏帶出展場，馬克宏表示稍後想和他談談。

Bugatti地表最速神獸開始交車

Bugatti地表最速神獸開始交車

法國怒「背叛澳洲」將討回潛艦費用

法國怒「背叛澳洲」將討回潛艦費用

AUKUS將揭開新冷戰帷幕？

AUKUS將揭開新冷戰帷幕？

美英澳安全夥伴政治外交

美英澳安全夥伴政治外交

關鍵字：

Nicolas Sarkozy沙柯吉法國

讀者迴響

熱門新聞

國籍航空副機師「居檢偷情」睡空姐　親密畫面曝光

Toyz超辣網紅女友被起底！　男友販毒後發文被灌爆

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

印度神童曝「雙星合相」恐怖時間點

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

Toyz直播中偷吸「噴白煙」　網傻眼：好大口

美查晶片荒原因要台積電交出機密資料　最大股東回應了

Toyz「600萬裝潢新家」豪華曝！網見真相怒了

8年級竄出大量躺平族！「不婚不生」放棄抵抗

Toyz被羈押上警車　友人火速籌40萬替同夥交保

阿嬤忘付「30元青蔥」被銬進警局　果菜行黑歷史被曝光

Toyz涉販毒…前員工曝離職原因

快訊／指揮中心公布第十一輪打BNT

比基尼辣妹互毆「奶子掉出來」仍繼續打

更多

最夯影音

更多
女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止
LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面