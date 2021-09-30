法前總統沙柯吉遭判有罪　紐時：砸4200萬歐元拚競選超支觸法

▲沙柯吉2012年力拚競選連任，但最終輸給對手奧朗德（Francois Hollande）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

法國法院30日裁定，前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）2012年競選經費使用違法罪名成立，面臨牢獄之災。現已知沙柯吉否認所有不當行為，且並未出庭，外界認定，他可能對此裁決提出上訴。

綜合Euronews、CNN報導，現年66歲的沙柯吉在2007至2012年擔任法國總統，但尋求競選連任期間的選舉花費至少4200萬歐元，幾乎是法定選舉支出上限2250萬歐元的2倍。

檢察官認為，沙柯吉早在投票前數周就已知道競選經費使用已接近法定上限，且對會計人員提出的示警置之不理。儘管沙柯吉在6月時就已告知法庭，他並未參與競選後勤作業等，但法院認定，「沙柯吉知道支出上限，他也知道不應該超支。」

此案總計13名共同被告均被判有罪。衛報指出，法國法院將於稍後宣布判決，已知檢方求刑1年有期徒刑，緩刑6個月；法官表示，沙柯吉可在家中佩戴電子裝置來服刑。但無論判決結果，都不太可能立即入獄，因為沙柯吉可能對此裁決提出上訴。

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