　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

25cm被嫌太長！他受夠房事不順忍痛斷根　小小鳥順利進洞嫩妻嗨翻

▲下體疼痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲澳洲一名卡車司機為了取悅妻子，不惜將陰莖縮小1.5英寸。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者葉睿涵／編譯

澳洲卡車司機丹（Dan）最近在一檔晨間廣播節目中透露，由於他的陰莖太大，導致房事不順、性事銳減，因此他接受了一項侵入性的手術，將陰莖縮小1.5英寸（約4公分）來取悅妻子，讓2名著名主持人聽得目瞪口呆。

據《澳洲新聞》報導，丹在28日致電澳洲電台KIIS FM，告訴著名主持人桑迪蘭茲（Kyle Sandilands）和潔姬奧（Jackie O），他和21歲的妻子每週只會行房1次，而且他必須非常主動才能讓妻子同意，「我必須將她抓住扔到床上，並告訴她『現在開始辦事』才行」。

▲▼澳洲電台KIIS FM著名主持人桑迪蘭茲（Kyle Sandilands）和潔姬奧（Jackie O）。（圖／翻攝自推特／@kingkyle）

▲主持人桑迪蘭茲和潔姬奧聽到丹的行為後震驚不已。（圖／翻攝自推特／@kingkyle）

丹解釋，「她以前非常熱衷於房事，但後來即使我盡了最大努力，她還是沒辦法喜歡，因為她抱怨我的陰莖『太長太大』了，所以我只好動手術讓它變短、變小一點。」聽到這裡，2位主持人都非常驚訝，大聲問道，「發生了什麼事？你的陰莖變短了嗎？」，並追問手術的細節。

丹表示，這個手術其實十分複雜，醫生必須先將男根整個切斷、切除部分斷根，好將陰莖「修剪」成妻子滿意的尺寸，再替他把斷根重新接上。丹也透露，他目前已將原本10英吋（約25.4公分）的陰莖縮減了1.5英寸，並重拾圓滿的性生活。

2位主持人在聽完這駭人的手術流程後表示，「這傢伙已經做了令人難以置信的事，我對你的犧牲感到很敬佩，未來你和妻子求歡時，我想她再也沒有理由拒絕你了。」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►貴婦愛穿的「超平價好貨」

ET快訊
國光女神海邊戲水「完全沒穿」！　無馬賽克照曝光
獨／女店員跟男友論及婚嫁遭挖眼　哥氣炸喊：挖回來
飲料女店員曝「超噁汙垢」茶桶照　驚喊：頭皮發麻
Toyz直播偷吸！低頭一抖「噴白煙」　30萬人驚：好大口
現在可降級了！　台大醫曝「關鍵數字」
獨／挖眼男「指甲長又卡滿垢」　女店員眼窩全是黑泥沙
獨／前員工爆Toyz「轉變關鍵點」：當他員工很可憐
獨／同事被挖眼！20歲女店員嚇壞離職　3應徵者不敢來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

政府大樓成公務員活春宮！辦公室壞壞　事後還用工作電腦交流心得

25cm被嫌太長！他受夠房事不順忍痛斷根　小小鳥順利進洞嫩妻嗨翻

女學生回家路上消失　被載到廢棄醫院扒光！5男「輪流性侵」整晚

樂透爽中125萬元卻沒命花　男「領獎前先慶祝」一周後溺斃海中

真子公主準婆婆恐涉詐欺！不當領各種津貼+欠錢不還　日網眾怒

金與正回歸最高權力決策機構！「靠這優勢」主宰北韓外交政策

澳洲研究人員發現治療癌症新方法　靈感源自於百年前醫學論文

醉漢自願幫找失蹤男…救難隊一喊名字　他舉手大叫：我在這裡啦！

少年遭3m巨鯊咬到見骨「全身失血70％」　船長掏出1物把他救活了

14歲少女用離子夾慘死！　濕頭髮遇「致命1點」當場觸電亡

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

澎湖怪病兇手找到了！是毛毛蟲 「體毛隨風飄」眾人齊癢診所爆滿

包裹滿出來！超商外「堆出3座山」　爆倉畫面網友看傻：根本物流中心

3方法挑戰《魷魚遊戲》亡命椪糖 「口水秘技」竟GG！結局全相反

陸果粉「喪屍狂奔」搶iPhone 13　擠爆百貨！網曝：為了優惠活動

政府大樓成公務員活春宮！辦公室壞壞　事後還用工作電腦交流心得

25cm被嫌太長！他受夠房事不順忍痛斷根　小小鳥順利進洞嫩妻嗨翻

女學生回家路上消失　被載到廢棄醫院扒光！5男「輪流性侵」整晚

樂透爽中125萬元卻沒命花　男「領獎前先慶祝」一周後溺斃海中

真子公主準婆婆恐涉詐欺！不當領各種津貼+欠錢不還　日網眾怒

金與正回歸最高權力決策機構！「靠這優勢」主宰北韓外交政策

澳洲研究人員發現治療癌症新方法　靈感源自於百年前醫學論文

醉漢自願幫找失蹤男…救難隊一喊名字　他舉手大叫：我在這裡啦！

少年遭3m巨鯊咬到見骨「全身失血70％」　船長掏出1物把他救活了

14歲少女用離子夾慘死！　濕頭髮遇「致命1點」當場觸電亡

羅力人肉擋球腰部不適跳過先發　富邦本周5土投先發應戰

陳傑憲腰傷舊疾　羅暐捷接替開路先鋒守外野

詹皇曝光湖人新3巨頭暱稱　忙調整拍照順序組成「旋風360」

嘉義市監理站攜手衛生所　駐點合作更換高齡駕照

開貨車載女友　遭嫌丟臉「是社會底層的人」臉臭翻！他嘆：錯了嗎

恆大集團公告「恆大財富完成首期10%兌付」　款項已進投資人帳戶

漁獲糾紛談判爆衝突...他遭霰彈槍槍擊重傷！2嫌1落網1投案　

先探／能耗雙控　選股新觀點

早起見「救世主降臨」自帶光環趴窗台　網拉近一看笑爆：可愛到哭

已婚機師激戰座艙長30回！當庭親吐：她還讓我內　正宮一聽崩潰了

網紅家家小可愛彈開...露點、形狀被看光　同行爆「她自己解掉」：是女生都知道會噴開

國際熱門新聞

印度神童曝「雙星合相」恐怖時間點

比基尼辣妹互毆「奶子掉出來」仍繼續打

博物館砸百萬收到空畫框！他取名捲款落跑

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

他下藥迷暈愛妻無數次　爽邀49男「到府性虐」

客戶看車驚見裸女DIY！開門噁爆腥味炸出

考生踩「藍芽拖鞋」作弊　一雙要價23萬

典獄長「扒光女囚」強拍裸照＋性虐　監獄成極樂天堂

她揭餐廳超嫩牛排「恐怖煎法」網看完嚇壞

厄瓜多監獄至少116死　有6人遭斬首

金正恩爆早就下台　專家：全看這一天

丈夫工作臨時折返撞見老婆「恩愛中」

彭博：中國限電入冬更嚴重　剩4條路可走

黑猩猩撿瓶子當「飛機杯」手淫爽翻影片曝

更多熱門

相關新聞

新州防疫新政策　不施打疫苗即無自由

新州防疫新政策　不施打疫苗即無自由

位於澳洲的新南威爾斯州(NSW)先前曾是疫情熱區，近期確診者人數日益下降，顯現出疫情趨緩的現象。不過，新南威爾斯州州長貝雷吉克利安(Gladys Berejiklian)於28日宣布，即使12月解除防疫政策，未接種疫苗的雪梨市民仍會受到許多行動上的限制。

AUKUS 是美國在亞太關鍵佈局

AUKUS 是美國在亞太關鍵佈局

比基尼辣妹互毆「奶子掉出來」仍繼續打

比基尼辣妹互毆「奶子掉出來」仍繼續打

AUKUS日本要不要參一腳？

AUKUS日本要不要參一腳？

奧迪R8 V10退出澳洲市場

奧迪R8 V10退出澳洲市場

關鍵字：

澳洲紐澳新聞陰莖縮小手術Kyle SandilandsJackie OKIIS FM

讀者迴響

熱門新聞

國籍航空副機師「居檢偷情」睡空姐　親密畫面曝光

Toyz超辣網紅女友被起底！　男友販毒後發文被灌爆

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

印度神童曝「雙星合相」恐怖時間點

美查晶片荒原因要台積電交出機密資料　最大股東回應了

Toyz「600萬裝潢新家」豪華曝！網見真相怒了

Toyz被羈押上警車　友人火速籌40萬替同夥交保

8年級竄出大量躺平族！「不婚不生」放棄抵抗

Toyz涉販毒…前員工曝離職原因

阿嬤忘付「30元青蔥」被銬進警局　果菜行黑歷史被曝光

快訊／指揮中心公布第十一輪打BNT

比基尼辣妹互毆「奶子掉出來」仍繼續打

美國強開台積電！　限11月8日前交出最高機密＋客戶名單

更多

最夯影音

更多
女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止
LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面