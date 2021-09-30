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嘉義縣新進人員座談會　59人中設籍雲嘉嘉地區33人

▲▼ 嘉義縣110年度新進人員座談會 翁章梁勉勵：縣府是帶動嘉義進步的火車頭！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣110年度新進人員座談會 翁章梁到場勉勵 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府30日辦理110年度新進人員座談會，由縣長翁章梁主持，並由副縣長劉培東擔任講座，分享公務經驗，讓新進人員了解縣政發展願景與認識自身權利義務。

▲▼ 嘉義縣110年度新進人員座談會 翁章梁勉勵：縣府是帶動嘉義進步的火車頭！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

會中，翁縣長勉勵新進同仁，人才是組織最重要的資產，嘉義縣歷年提列很多考試職缺，就是要給年輕人機會並培養人才在地化，這次新進人員計59人，其中設籍雲嘉嘉地區有33人，佔考試錄取人員約4成。

▲▼ 嘉義縣110年度新進人員座談會 翁章梁勉勵：縣府是帶動嘉義進步的火車頭！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁分享，許多事情需要從歷史的史觀從頭瞭解，在釐清脈絡後進而看見未來的發展，透過這樣的視野，這一代的公務人員才知道所處的大環境與該面對的責任是什麼。

▲▼ 嘉義縣110年度新進人員座談會 翁章梁勉勵：縣府是帶動嘉義進步的火車頭！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣的政發展是有邏輯的，翁章梁說明，一方面發展地方建設，一方面積極改善鄉親生活品質，他將嘉義縣發展定調為農工大縣，兩年來嘉義縣的隊伍已經在邁向往農工大縣發展的方向前進，未來也將設立科學園區，且百姓對縣府團隊的滿意度也節節高升，顯見優質的縣府團隊是成功的重要因素。

▲▼ 嘉義縣110年度新進人員座談會 翁章梁勉勵：縣府是帶動嘉義進步的火車頭！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

「帶動嘉義縣進步的火車頭，就是嘉義縣政府！」翁章梁指出，能不能集結、帶動大家向前邁進，縣府的力量牽涉嘉義縣進步的關鍵，因此希望大家都能跟上，不要落隊，也不要脫隊，透過所有人的努力，一起帶動嘉義縣的發展，讓嘉義在農工大縣的轉型中更好、更進步

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