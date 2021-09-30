AUKUS聯盟澳棄法　馬克宏酸：歐洲不要再天真了

▲馬克宏對於澳洲單方面毀約表達不滿。（圖／路透）

實習記者廖翊慈／綜合報導

澳洲與英國、美美組成戰略聯盟AUKUS，獲得8艘採用英美技術的核動力潛艇軍購後，單方面取消與法國價值數十億美元的潛艇訂單。馬克宏對於本次事件表達強烈不滿，「不要再天真了，歐洲應該要戰略自主」。

AUKUS（澳英美聯盟）是由澳洲(AU)、英國(UK)和美國(US)於2021年9月15日聯合宣布成立的軍事安全合作夥伴關係。聯盟目標是由英美協助澳洲建造一支核子動力潛艦艦隊，構築美國在印太地區新戰略的一部分。

綜合外媒報導，馬克宏於28日與希臘達成價值約30億歐元（35.1 億美元）的協議後，在巴黎舉行的新聞發布會上首次對於這次事件公開表態，

「當我們面臨來自權力的壓力時，需要表明我們有能力來保護自己。我們不應該屈服於強權，這只是為了讓自己受到尊重」。

「美國總是優先關注自己的利益，所以歐洲不要再天真了。我們必須發展戰略自主保護自己，當然戰略自主並非反對美國」。

大西洋理事會高級研究員尼古拉斯·鄧根(Nicholas Dungan)卻不完全認同，「歐洲在技術、網絡、情報、軍事設備方面要達到完全自主，是非常困難的目標」。他也表示，歐洲軍事自主並非是一個最好的決定，應該讓美國更依賴歐洲，達成相互依存的情況，這才是讓歐洲更強大的做法。

馬克宏也表示，美國是「價值觀方面偉大的歷史朋友和盟友」。拜登與馬克宏將於下月出席歐洲峰會，確保美法長遠的友好關係。

▲拜登與馬克宏下月將出席峰會。（圖／路透／ETtoday製作）