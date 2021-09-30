女子監獄成極樂天堂！典獄長「性虐女囚犯」　還扒光囚服強拍裸照

▲美國一間女子監獄發生獄方性虐囚犯的事件。（示意圖／取自Pixabay）



記者王佩翊／編譯

美國加州都柏林聯邦監獄一名54歲的典獄長涉嫌性虐至少2名女囚犯，甚至還拍下不雅照片。事實上，這間監獄至今已經發生至少3起獄方性虐囚犯的案件。此外，聯邦監獄管理局長期以來一直爆出管理不善與獄方濫用職權的問題，過去2年中更是不斷出現逃獄、囚犯死亡以及監獄人力不足，甚至導致獄內新冠疫情控制失敗。

根據《美聯社》報導，位於加州舊金山海灣區的都柏林聯邦監獄的54歲典獄長加西亞（Ray J. Garcia）被指控性侵女性囚犯，並且遭到逮捕。該監獄是專門關押女性囚犯的女子監獄，而加西亞至少曾對1名女囚上下其手，並逼迫至少2名女囚脫光衣服，甚至還拍下不雅照片。此外，加西亞也被指控性虐女囚。

不僅如此，加西亞還被指控企圖阻止被害人檢舉他的性虐行為。據悉，加西亞聲稱，自己與調查囚犯不當行為的官員是「好朋友」，暗示被害人不要輕舉妄動。加西亞曾經是副典獄長，後來升任為典獄長，並在上週被指控性虐。這起案件是聯邦監獄管理局內部發生的最新一起嚴重不當行為。

檢方表示，加西亞接受了相關培訓，包含禁止與囚犯發生性行為或是交易行為。諷刺的是，加西亞還曾經對新進的監管人員進行性教育相關培訓，該教育是為了防止對囚犯的性侵行為，沒想到他本人早就知法犯法。

另一方面，都柏林聯邦監獄今年就曾經被爆出，有一名36歲的獄內官員逼迫2名囚犯發生性關係，甚至表示自己想要和她們結婚，並成為她們孩子的父親。

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