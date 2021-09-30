拯救毛小孩！心愛拉布拉多犬被攻擊　抓狂男主人彎刀砍死美洲獅

▲男主人對抗美洲獅救愛犬。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

加拿大弗農市(Vernon)一名男子帶拉布拉多犬到自然保護區遊玩時，竟然目睹愛犬被美洲獅攻擊的恐怖場面，他為了拯救最好的朋友，情急之下拿著刀便跑到美洲獅身旁猛砍，最後成功砍下美洲獅的頭但仍救不回愛犬，驚人影像在網路上瘋傳。

影片中可看到，一頭美洲獅闖入人類露營地，突然撲向一條拉布拉多犬攻擊，男主人發現後立即拿了砍柴用的彎刀衝上前，為了解救寵物朝美洲獅猛砍好幾下，然而美洲獅仍頑強不願意鬆口，雙方僵持許久，直到美洲獅被砍死拉布拉多才終於脫困。

影片28日發布在網路後立即爆紅，1天內就獲得超過9.5萬人次點閱，影片內容也引發網友好奇。自稱是男主人好友的男子陶德(Todd McMurray)回覆留言表示，事件發生在不列顛哥倫比亞省南部，弗農市附近的Bear Creek自然保護公園，受傷的狗狗名叫Chopper，是朋友女友所養的狗。

陶德表示，狗狗獲救後仍因重傷2天後不幸身亡，「官員第二天證實，美洲獅當時已經被餓到半死不活，牠的爪子和嘴巴有豪豬留下的刺，傷口已經潰爛本來就很難存活下來」，強調朋友是為了救狗才會出手。許多網友也贊同男主人做法，「如果是我也會做一樣的事」、「為了我的狗，我也會出手」。