拯救毛小孩！心愛拉布拉多犬被攻擊　抓狂男主人彎刀砍死美洲獅

▲男主人對抗美洲獅救愛犬。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

加拿大弗農市(Vernon)一名男子帶拉布拉多犬到自然保護區遊玩時,竟然目睹愛犬被美洲獅攻擊的恐怖場面,他為了拯救最好的朋友,情急之下拿著刀便跑到美洲獅身旁猛砍,最後成功砍下美洲獅的頭但仍救不回愛犬,驚人影像在網路上瘋傳。

影片中可看到,一頭美洲獅闖入人類露營地,突然撲向一條拉布拉多犬攻擊,男主人發現後立即拿了砍柴用的彎刀衝上前,為了解救寵物朝美洲獅猛砍好幾下,然而美洲獅仍頑強不願意鬆口,雙方僵持許久,直到美洲獅被砍死拉布拉多才終於脫困。

影片28日發布在網路後立即爆紅,1天內就獲得超過9.5萬人次點閱,影片內容也引發網友好奇。自稱是男主人好友的男子陶德(Todd McMurray)回覆留言表示,事件發生在不列顛哥倫比亞省南部,弗農市附近的Bear Creek自然保護公園,受傷的狗狗名叫Chopper,是朋友女友所養的狗。

陶德表示,狗狗獲救後仍因重傷2天後不幸身亡,「官員第二天證實,美洲獅當時已經被餓到半死不活,牠的爪子和嘴巴有豪豬留下的刺,傷口已經潰爛本來就很難存活下來」,強調朋友是為了救狗才會出手。許多網友也贊同男主人做法,「如果是我也會做一樣的事」、「為了我的狗,我也會出手」。

Warning hard to watch.



Man kills cougar with a machete for attacking dog.

This cougar was starving as desperate due to porcupine quills in its mouth and paws. It goes after the 3 legged dog. Unfortunately the dog had to be put down the next day. pic.twitter.com/lGdcQgD24v