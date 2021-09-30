避免政府停擺　美國參議院預計30日表決臨時開支法案

▲ 美參院預計30日表決臨時開支法案，避免聯邦政府斷炊關門。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國聯邦參議院宣布將在明天表決臨時開支法案（stopgap funding bill），避免聯邦政府於短短數小時後斷炊關門。

法新社報導，接下來幾天預料對拜登總統任期最為關鍵。拜登除了要協商兩筆規模龐大的支出法案，還要在沒有共和黨支持下解決提高舉債上限的問題。

但最急迫的優先要務是提供資金給各聯邦機構。民主黨籍參議員表示，他們將在明天一早、在經費耗盡之前短短數小時通過臨時開支法案，讓政府持續運作至12月3日。

這項法案含提供63億美元資金協助阿富汗難民、286億美元用於災難援助。由於兩黨議員預料都將支持這項法案，法案於參院過關後，可望迅速獲得聯邦眾議院的批准並送交拜登簽署。

美國聯邦政府停擺通常意味著成千上萬政府員工得暫時回家放無薪假，各項聯邦服務和辦公大樓關門。

美國政府從沒有在疫情大流行這類國家緊急情況時停擺過，但國會預算處（Congressional Budget Office）估計，2018-19年的局部停擺造成約110億美元經濟損失。

政府關門威脅一旦解除，民主黨領導層將得以聚焦在提高舉債上限，以及通過拜登的兩筆價值分別達1.2兆美元和3.5兆美元的基礎建設法案和支出法案上。

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