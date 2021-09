醉漢自願幫找失蹤男…救難隊一喊名字　他舉手大叫：我在這裡啦！

▲穆特魯喝醉後在樹林裡閒逛數小時,結果妻子報案請救難隊幫找人。(圖/翻攝自推特/@ntv)



記者張方瑀/綜合報導

土耳其一名男子日前喝醉酒後在樹林裡遊蕩,結果遇見尋找失蹤人士的救難隊,他就自告奮用跟著他們一起搜救,沒想到幾個小時後,救難隊突然大聲喊了失蹤人士的名字,這名醉酒男子竟立刻舉手說,「我在這裡!」

根據《每日郵報》報導,住在土耳其西北部布爾薩省(Bursa)伊內格爾市(Inegöl)的50歲男子穆特魯(Beyhan Mutlu)28日和朋友喝完酒後,醉醺醺地走進樹林裡遊蕩。過了幾個小時後,他遇見進入樹林裡尋找一名失蹤男子的救難隊,就自告奮勇一起幫忙搜索。

結果搜索了數個小時後仍就沒進展,這時其中一名救難隊員突然對著樹林喊了一聲失蹤男子的名字,沒想到穆特魯聽到立刻大聲回應說,「我在這裡!」原來穆特魯就是他們要找的失蹤男子,因為他喝醉後好幾個小時未返家,妻子又找不到人,才會報警請求協助。

穆特魯隨後就被帶去警局製作筆錄,並被救難人員送回家,目前不確定他是否會因此面臨相關刑責或處罰。

You couldn't make this up!



1. Beyhan Mutlu of Inegöl district (Bursa province) went out of town, met his friends, had a few drinks too many. And, on his way back home, he found police officers and rescue teams searching for somebody and joined them in the search. pic.twitter.com/fqqMeyl8P4