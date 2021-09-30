美國醫生用iPhone 13 Pro相機檢查眼睛！　微距鏡頭超清晰照曝光

▲美國醫生用iPhone 13 Pro相機檢查眼睛。（圖／翻攝自LinkedIn／Tommy Korn）



記者張方瑀／綜合報導

蘋果iPhone 13 Pro系列的相機鏡頭大升級，首度搭載了微距鏡頭模式，讓相機可以近距離拍攝物品細部。大部分的使用者都利用此拍攝大自然景物，但美國一名眼科醫生就直接利用iPhone 13 Pro的微距鏡頭，替病患檢查眼角膜，並大讚是可以用於遠距醫療的新技術。

▲▼iPhone 13 Pro微距鏡頭成像非常清楚。（圖／翻攝自LinkedIn／Tommy Korn）



美國眼科醫師柯恩（Tommy Korn）在LinkedIn發布貼文表示，他利用iPhone 13 Pro的微距鏡頭替病患檢查眼睛，鏡頭清楚拍下了患者眼角膜移植手術過後的復原狀況，「這個星期我一直利用微距鏡頭檢查眼睛，這將創新病人的眼睛護理和遠端醫療，讓我們拭目以待。」

驗光師路易斯（Jeffrey Lewis）也認為，微距鏡頭功能在推動遠距醫療上，發揮了相當大的作用，「這個功能克服了成像障礙，能夠慢慢培養並管理和病人長期關係。」

▲iPhone 13 Pro的微距鏡頭方便用於遠距醫療。（圖／翻攝自LinkedIn／Tommy Korn）



柯恩也在另外一則貼文中分享，手機裡的微距鏡頭可以在拍攝照片後，迅速將照片寄送給整個醫療團隊進行分診；還能夠讓醫生進行非緊急的遠距診斷，就算是急診科醫生，也能在拍下照片後立刻傳給眼科醫生進行溝通，能夠讓每個病患患的治療獲得充分改善。

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