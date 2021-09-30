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印度神童曝「雙星合相」恐怖時間點！30年前景象重演　全球都難躲

▲▼ 印度神童阿南德。（圖／翻攝自YouTube）

▲ 阿南德接連料中全球疫情及經濟發展。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度神童阿南德（Abhigya Anand）接連9次預言成真，日前公布最新影片，預測今年年底到2022年4月局勢，再度引發轟動。他指出，火星與土星將在明年4月左右合相，對全球局勢帶來重大影響，30年前也曾出現相同的星象，屆時恐怕有災難降臨人類，且衝擊範圍將擴及全球。

21日的影片中，阿南德說明，9月後將發生的「重大事件」是因13日不明物體撞上木星表面，與木星移動到摩羯座的時間相符。木星與土星主要衝擊中國，影響將持續超過一年，印度股市泡沫也將在未來10個月內惡化。泡沫破裂並非單一事件，而是多起事件同時發生，將點燃一連串災難，在明年3月至4月間衝擊人類。

他先前預言，美國疫情會在6月20日後反撲，結果真的如他所料，而今年12月到明年4月的疫情會比這一波更加嚴重，因為Kala Sarpa Yoga星象將在12月第二周發生 ，而火星與土星會在明年3月到4月合相。

▲▼ 印度神童阿南德。（圖／翻攝自YouTube）

▲ 不明物體撞上木星表面，代表有重大事件將降臨世界。（圖／翻攝自YouTube）

他透露，火土合相衝擊的層面很廣，除了疫情以外，經濟、股市一年內都有動盪。近30年前的1992年也曾發生此一星象，待明年4月這樣的星象重現，全球都難逃影響。

阿南德也強調，全球經濟尚未開始復甦，目前依然像雲霄飛車一樣，且很快會走下坡。全世界將在今年11月後重返富足的說法是錯誤的，事實上，最近的星象及未來幾個月將發生的星象都可看出，全球將面臨一系列事件，最終導致泡沫發生毀滅性爆炸。

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