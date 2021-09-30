金正恩其實是替身？韓媒揪出8個月「驚人變化」：眼鏡腿不再緊繃

▲金正恩今年1月與9月的相片對比下，可發現眼鏡架戴起來時不再那麼緊繃。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩昨（29）日出席最高人民會議，並在施政演說上提及對於南韓與美國的態度。然而，從北韓官媒今（30）日釋出的照片中，可以看到金正恩正維持穩定的減重計畫，原本豐潤、肥滿的雙頰似乎「消風」不少，南韓媒體也從中觀察出細微變化，發現眼鏡腿與耳朵後方的肉不再那麼緊繃。

南韓媒體《中央日報》列出金正恩從今年1月勞動黨第8次全代會、2月平壤勞動黨擴大會議、7月朝鮮人民軍指揮官講習會，以及29日出席最高人民會議的4張照片，並圈出4張照片中金正恩眼鏡腿耳後的部位，發現過去爆出的肉塊不斷消風，且原本緊貼著耳後、呈現出緊繃壓迫感的眼鏡，至最近的一張照片上似乎顯得寬鬆不少，下巴也從圓弧曲線漸呈V字型。

▼金正恩今年4張相片對比下，可發現眼鏡戴起來時不再那麼緊繃。（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩今年9月9日出席建政73周年慶祝大典，與少年團成員一同入場。（圖／翻攝自勞動新聞）

北韓官媒29日所釋出的相片，雖然只能看到金正恩的上半身，然而從今年9月9日北韓建政73周年的閱兵儀式的相片中，可以看到臉蛋略泛紅光的金正恩褲腳開始顯得寬鬆，在走路時褲腳的擺動甚大，這點讓BBC等外媒甚感驚訝，認為僅經過短短2個月的時間，金正恩的身形竟出現驚人變化。

其實金正恩今年5月在經過長達1個多月未對外露面後，6月4日召開政治局會議時便開始出現驚人變化，不僅雙下巴暴瘦、臉形顯得憔悴，手腕上所配戴的IWC瑞士萬國名錶錶帶，也被發現被繫得愈來愈緊。

▲從金正恩手腕配戴的瑞士名錶，可以觀察其體重可能正在逐漸減輕。（圖／翻攝自NK News）

南韓國家情報院指出，身高170公分出頭的金正恩在2012年8月時體重為80公斤，然而到了去年11月時體重卻飆至140公斤，屬於超級肥胖，且金正恩長年吸菸、飲酒，加上高血壓、中風、心肌梗塞為家族病史，傳言其心腹苦勸金正恩需要進行體重管理，這才讓金正恩今年5月離開平壤、前往東岸城市元山減重。

其實，自從金正恩去年4月底被CNN爆料接受心臟手術後病危、死亡，即使多次登上官媒對外釋出的相片，且在去年10月黨慶時還親身發表演說，官媒也對外釋出金正恩演說時的聲音、影像，卻還是屢遭外界質疑本尊是否早已遭平壤當局「調包」，因為金正恩的眼角、額頭皺紋、嘴型、鼻子等臉部五官特徵在近來照片中皆呈現明顯的細微差異。

▲金正恩29日出席第14屆第5次最高人民會議。（圖／路透社）

日媒《東京體育》甚至引述前南韓國防部北韓分析官、日本拓殖大學主任研究員高永喆（고영철）的說法，大膽推測其實出席建政73周年閱兵儀式的金正恩很能是「替身」。

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