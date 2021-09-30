生前心碎影片瘋傳！67歲男住進ICU　反疫苗好友「逼出院」害死他

記者陳宛貞／綜合外電報導

愛爾蘭一名男子感染新冠肺炎，必須住院接受治療，卻受一名反對接種疫苗的友人慫恿而出院，沒想到2天後就因無法正常呼吸，再度緊急送醫，一周後不幸病逝。他短暫離開醫院前一段呼吸困難的影片在網路上瘋傳，令許多網友感到不捨。

根據《每日郵報》，67歲的麥卡倫（Joe McCarron）來自多尼哥郡，確診新冠肺炎後住進萊特肯尼大學醫院，14日卻被反疫苗的友人穆雷德（Antonio Mureddu）從醫院帶回家。穆雷德親自拍攝的影片中可見，他與院方為了讓麥卡倫出院的問題發生爭執，對著鏡頭宣稱，麥卡倫是被迫進入加護病房，醫護人員搶救他則是因為治療會要了他的命。

▲ 左為穆雷德，右為明顯呼吸困難的麥卡倫。（圖／翻攝自Facebook）

畫面中一名醫師彎下腰，警告坐在輪椅上不斷喘氣的麥卡倫，離開醫院可能使他面臨生命危險，「你有權利決定怎麼做，但我認為，他（穆雷德）說的根本不對。你現在幾乎無法呼吸，我們想讓你留下來，想幫助你。」但穆雷德忍不住插嘴，對麥卡倫激動表示，「如果你留在這裡，他們他X的會殺了你！」指責醫護人員殺人。

醫師持續向麥卡倫說明，穆雷德的說法是錯誤且危險的，危及他的生命，「你得了一種很難治的病，我沒騙你，你可能會死，留在醫院可能是你最好的機會，有氧氣和我們的幫助。」穆雷德仍不斷反駁，認為醫護人員都在說謊，「他死在家裡總比在這裡好。」

麥卡倫14日真的在穆雷德的堅持下出院，但16日就因嚴重呼吸困難，被救護車送回醫院。他結縭38年的妻子尤娜（Una）當天發表聲明，批評麥卡倫的友人行為魯莽，向醫護人員道謝，也為麥卡倫友人的行為向院方道歉，認為他們對麥卡倫的健康毫無幫助。

麥卡倫重新住院後戴上呼吸器，24日在醫院過世，葬禮26日在當地一間教堂舉行。儀式上至少有5人被要求離開，因為他們沒有依照政府規定，戴上口罩。警方發言人26日證實，一名警官已經被指派調查麥卡倫被帶離醫院的事件。

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