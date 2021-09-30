中國缺電恐遇「反聖嬰」冬季酷寒用電量將飆升　外媒曝3解法

▲中國限電危機到冬季預估還會再擴大，彭博社於報導中提出三種可能作法。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

中國大陸佔GDP超過3分之2以上的至少20個省份與地區宣布限電，而美國國家氣象局預估，今年冬季約有7到8成機率發生反聖嬰現象，如果大陸冬天酷寒加劇將造成電力需求與燃料價格飆升，缺電情況恐進一步惡化。對此，彭博社報導提出三種政策選擇。

據彭博社報導，如果嚴寒天氣真的降臨，中國決策者面對缺電問題基本上有三種選擇，其一是讓電力公司提高電費，但這形同允許燃煤量繼續增加，也會造成通膨加速。第二種方法是向現狀妥協，接受較低的經濟成長水準。最後則是嘗試加大煤炭的生產量，同時必須冒著幾周後在2021年聯合國氣候變遷大會上遭到國際監督的風險。

報導稱，三種作法知易行難，因為煤炭目前仍佔中國電力來源的3分之2以上，但中國國家主席習近平近10年來強化產能管理，限制新礦場的開發，而今年現有煤礦產量被抑制之下，電廠發電量增加14％，但燃煤產量只增加6％，導致燃煤庫存下滑。

從短期來看，由於已有部分地區為了達到能源目標而下令關閉工廠，加上10月1日到7日的黃金周假期工業活動會大幅降低，電力需求可能有所緩解。但同時，中國多數發電廠按照規定上的較低價格發電，已經造成部分電廠不願虧損決定減產，因此加劇了當前的危機，唯一的方式就是提高電費，今年已有部分地區允許電價略微超出價格上限。

報導指出，若要讓能源商用提高電價達到收支平衡，估計電價須調漲大約3分之1，然而，對於中國大量製造業的成本面也可能造成衝擊，因此中國政府在調漲電費上通常也很猶豫。彭博新能源財經（BloombergNEF）分析師Hanyang Wei表示，今年冬季能源危機的嚴重性可能迫使北京當局採取行動，可能會推動政府為煤電價格調升放出更多上行空間。

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