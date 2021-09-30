超暖！大叔樂透中1400萬全捐出　「就是想幫助需要的人」

▲善良的澳洲男子彼得獨中樂透大獎後，選擇將獎金全數捐出。（圖／翻攝My Big Story YouTube頻道）

圖文／鏡週刊



澳洲一位幸運男子彼得（Peter Charlton），日前購買 Tatts Lotto彩卷時，竟獨中頭獎50萬美金（約新台幣1,400萬元），但他領到獎金後並未盡情揮霍，而是援助身邊的親友，及幫助疫情中需要的受難者，他在受訪時也坦承，獎金幾乎全部被他捐掉了，「我就是想幫助需要的人，把那些錢留在身上，會讓我覺得很不舒服。」暖心行為獲網友一片叫好。

據外媒報導，彼得最初為了紀念甫逝世的叔叔查理，在超商購買了3張彩卷，他回憶叔叔在世時，兩人常一起外出簽賭消遣，笑稱：「或許是查理叔叔顯靈了。」領取了鉅額獎金的彼得，開始向身邊的親戚、摯友及認識的人們，提供一筆改善生活的費用，「我的理論是把錢快速捐出去，一旦它全部消失了，人們便不會認為我似乎坐擁了一座金礦，而且我就是想幫助需要的人，把那些錢交給更需要的人，才讓我感到開心。」

由於金額龐大，彼得開始構思更快速的捐款方式，他常遊走在餐廳、超市和理髮廳，高嚷著要為大家買單，或在公眾場合中，拋下一張1000美金（約新台幣2.8萬元）的支票供人免費索取，但因效率還是有限，他開始在Facebook傳送訊息，向許多網友索求銀行帳戶匯款，卻屢被當成詐騙集團，令人哭笑不得。

對此他笑稱：「想從人們口中得知銀行帳戶，在這時代是一項艱鉅的工作，隨著詐騙集團猖獗，大家都非常有防範心，而且主動送錢這種事…聽起來就很詭異。」但他仍不斷向陌生人伸出援手，「任務就是在大家意識到我中了樂透前，把獎金全部捐出去。」

日前彼得接受澳洲新聞台《7news》採訪時，坦言已捐出全數獎金，其中絕大多數都是素未謀面的陌生人，他對此表示非常開心，笑稱：「善良是一種享受，在你有能力幫助他人時，卻不願意伸手的話，那連你自己都一定會生氣，人和人就應在可能的時間和地點，盡自己所能互相照顧。」

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