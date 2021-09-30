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不止新冠！YouTube將封鎖「所有疫苗不實內容」　點名封殺2頻道

▲▼YouTube。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲YouTube將擴大打擊假消息行動，下架平台內的所有疫苗不實資訊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

Google旗下的影片分享網站YouTube宣布，該公司未來將擴大實施對「反新冠疫苗虛假資訊」的禁令，除了屏蔽站內的「反疫苗接種」（anti-vaccine）內容外，也將移除所有抨擊官方認可的疫苗不實資訊。

綜合路透社與BBC報導，YouTube指出，有不少用戶透過平台散布有關新冠疫苗不實謠言，且散播疫苗錯誤資訊的情況已延燒至其他種類的疫苗，如宣稱流感疫苗恐導致不孕，或麻疹腮腺炎德國麻疹（MMR）疫苗會導致自閉症等，但這些錯誤資訊都是YouTube不允許發布的。

YouTube強調，人們現在正處於重要時刻，因此該公司會從打擊新冠疫苗假資訊開始，擴大到其他疫苗。YouTube發言人還特別點名多位知名反疫苗人士，如小羅伯特．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）和梅爾科拉（Joseph Mercola），並表示他們的YouTube頻道將一律被封殺。

自去年新冠疫情爆發後，YouTube已移除了逾100萬支傳播錯誤訊息的影片，並關閉多個反對疫苗的頻道，不過YouTube表示，有關接種疫苗後的個人經歷、疫苗試驗和政策等的影片可以被保留。

►YouTube打擊反COVID-19疫苗內容　開鍘俄國官媒2頻道

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