莫德納也爆心肌炎！加拿大安大略政府最新建議　18至24歲要打BNT

▲安大略省目前僅開放BNT疫苗給12歲至17歲年輕族群。圖為當地民眾接種新冠疫苗。（示意圖／達志影像）

記者詹雅婷／編譯

加拿大安大略省政府29日表示，在18歲至24歲年輕族群之中，因接種莫德納者發生多起心肌炎、新包炎病例，發生率較BNT疫苗高，特別是男性，建議無論第1劑施打的是莫德納或BNT，第2劑疫苗都應打BNT。

安大略省政府發布的最新疫苗政策，是由兒童接種新冠疫苗小組、疫苗接種臨床顧問小組、公共衛生局3大機構的建議所做出。

依據官方29日公布的統計數據，在2021年6月1日至8月7日期間，18歲至24歲所施打的9.6萬劑疫苗之中，男性打莫德納第2劑出現心肌炎和心包炎等狀況，每5000人就有1人，而女性則是每1.7萬人有1人。相較之下，施打第2劑輝瑞者，出現心臟問題比例為2.8萬分之一。

政府表示，目前大多數通報個案症狀輕微，施打第2劑出現心臟問題的狀況比第1劑更為常見，患者通常使用消炎藥物後就能在短時間內恢復。衛生官員透露，嚴重需住進加護病房的患者數不到10人。

當局認定這屬於罕見個案，接種疫苗仍是防疫最好方法。官員透露，第1劑若打莫德納，第2劑就打BNT，但若接種者仍想打莫德納，可在取得同意之下接種。

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