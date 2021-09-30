疫情燒1年9個月還沒停！　陳時中「2句話」吐心聲

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，會議休息陳時中(上左)閉目養神。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球已經快兩年，台灣這1年多9個多月，工作和生活也大大受影響，一度還遇上疫苗短缺，各界批評、爭議等紛紛擾擾沒少過。針對防疫這段時間，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今也罕見透露心聲，他直言「花太多時間做攻防，大可不必，很多事情做就對了。」更嘆氣表示「「政治能少一點，疫情會順一點吧！」

陳時中今接受周玉蔻節目專訪，節目中周玉蔻除了提問不少疫苗問題，也問陳時中防疫這一年多的感想。陳時中表示「大家一定要合作，花太多時間做攻防，大可不必啦！很多事情做就對了，疫情中不會每件事情都做對，台灣也是一樣，都不斷在學習再進化，疫情變化比大家想像快，病毒就是不斷在變，所以就是按著腳步往前走。」

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而針對國產疫苗問題，周玉蔻今也提問不少疑問，她甚至認為衛福部食藥署有內鬼打壓「國產疫苗」。陳時中也澄清「絕對沒有這樣的事情，如果以高端而言，審查過程已經科學化了，數據也提出了，這是科學證據，但很多人不用科學證據講話，要用很多形容詞去形容，但我認為時間會證明一切。」

另外，總統蔡英文和副總統賴清德今天上午接種第二劑高端疫苗，對於高端，大家也相當關心拿不拿得到國際認證、抗體產生效果到底如何？周玉蔻直問「總統和副總統打完兩劑可以驗抗體公布？」陳時中表示「現在還在研究，總統要特別驗，可以驗綜合抗體，但是要做意義不大。」