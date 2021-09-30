全球首例！日7旬老翁染疫後「停下來就想動」　患不寧肛門症候群

▲該起病例被認為是全球首起因新冠肺炎引起的不寧肛門症候群。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本醫師中村造23日在《BMC傳染病》期刊上發表最新病例報告，中村表示，有一名77歲的老翁因感染新冠肺炎後入院，雖然經過21天的治療後，呼吸功能已恢復正常，但失眠與焦慮的症狀卻依舊存在。而在出院數週後，他的肛門開始出現深度不適，只要一不動就會不舒服，反之如果持續移動，痛感就能獲得緩解，最後確診「不寧肛門症候群」，也是全球首例與新冠肺炎有關的相關病例。

這名77歲男子出現喉嚨痛、咳嗽以及低燒等症狀後，隔日便確診新冠肺炎，當時他住進東京醫科大學接受治療，期間曾經出現失眠與焦慮等症狀。在住院期間，老翁曾持續發燒10天，但仍被歸類為輕症患者。老翁住院治療21天後呼吸功能便恢復正常，但失眠與焦慮症狀仍在。

老翁出院數週後，會陰部深10公分處卻突然出現肛門深度不適，但相關症狀在住院期間並未發生過。老翁表示，這種不舒服的感覺在排便後也沒有緩解，如果休息更是會加重症狀，尤其是在晚間。但是如果進行散步、跑步等運動，不適便能獲得排解。老翁因此無法好好入眠，甚至得依賴安眠藥來保持睡眠。

報告提到，老翁的結腸鏡檢查證實，他雖有內痔，但是沒有其他直腸病變。另外，老翁也沒有其他膀胱、直腸或是勃起功能障礙，而神經學檢查也沒有發現任何異常，最後被確診為「不寧腿症候群」的變體，也就是「不寧肛門症候群」。

中村造寫道，這起病例符合「不寧腿症候群」的4個基本特徵：急於想要運動、休息時惡化、運動時改善、晚上惡化。由於患者在感染新冠肺炎之前從未出現這類肛門不適，因此他們認為這些症狀是與新冠肺炎有關的症狀。

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