金正恩爆落魄下台！　專家揭：這一天若沒出現代表「早就失勢」

▲ 9日出席國慶閱兵的金正恩明顯消瘦，還有回春跡象。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓近來頻頻試射飛彈，過去經常親自到場指導的最高領導人金正恩卻不見人影。他去年才傳出「病危說」，今年不僅身形明顯消瘦，又接連缺席重大的武器試射及最高人民會議，更使謠言甚囂塵上。南韓國防專家指出，若是金正恩在10月10日這個勞動黨重要的日子都未出現，很可能代表他已經失勢。

北韓9月來已經發射5枚導彈，包括11日、12日的新型巡弋飛彈，15日以火車試射短程彈道導彈，以及28日的「火星-8型」極音速導彈。官媒《朝中社》宣稱，28日的試射具有重要戰略意義，金正恩卻未現身指導，就連29日的第14屆最高人民會議第5次會議都缺席，令外界紛紛好奇金正恩的去向。

根據《東京體育》，精通北韓情勢的前南韓國防部北韓分析官、日本拓殖大學主任研究員高永喆分析，北韓勞動黨與軍方的權力鬥爭已經上演，9日出席建國73周年慶祝儀式的金正恩很可能是「替身」，事實上本人早已死亡、病重、臥病在床或受到監禁的謠言不斷。可以確定的是，他目前看來已經沒有實權。

高永喆進一步指出，即將到來的10月10日勞動黨建黨紀念日是預測北韓局勢的關鍵之日，因為北韓往年都會在這天舉行閱兵式，金正恩也會親自出席，「依照慣例，金正恩會在儀式上發表演說。如果建國73周年儀式上那個變年輕又變瘦的金正恩替身再度出現，就代表他的真身已經下台了」，屆時很可能以AI技術加工處理金正恩的聲音，由替身上台演說。

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