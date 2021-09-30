沒接機首批客製化BNT！周玉蔻嗆「郭台銘不讓你去」　陳時中回應了

▲陳時中接受周玉蔻節目專訪。（圖／記者嚴云岑攝）



記者趙于婷／台北報導

首批客製化BNT疫苗，今天上午運抵台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今上午接受廣播節目專訪未去接機，但在節目中被主持人周玉蔻詢問「今天怎麼沒有去迎接？是不是郭台銘不讓你去？」陳時中輕笑帶過，僅回應「不管鴻海、台積電或慈濟，我們都非常感謝，大家努力讓疫苗進來，企業有回饋的心，非常感謝。」

陳時中今接受周玉蔻電台節目專訪，針對該批BNT疫苗，周玉蔻詢問「這批疫苗是照原本的規定嗎？」陳時中透露「這批BNT照著國外標準的標籤，沒有簡體字，簡體字那批是之前先進來的，這批是7月的標準，大概上面是英文字吧！」

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周玉蔻也接著詢問「你今天怎麼沒有去迎接？」陳時中笑回「因為要上你的節目啊！」周玉蔻不放棄持續問道「是不是郭台銘不讓你去？」、「好尷尬人家沒有要跟你去」。但陳時中未正面回應，僅表示「不管鴻海、台積或電慈濟，我們都非常感謝，大家努力讓疫苗進來，企業有回饋的心，非常感謝。」

而針對BNT疫苗供貨延遲，導致校園接種Delay，陳時中今也表示，企業很努力，但是疫苗排程上都有困難，但有時候延誤不可免，而這段時間對學校安排，就先預排進來，稍微晚一點，所以學校才有一點停頓。

不過由於台灣疫苗進來，都是逐批檢驗，可能還需要一點時程，才能放行施打。陳時中透露，現在檢驗速度很快，但是毒素檢驗和細菌陪養不可免，時間可能要抓個10天，他也直言「學校要延個幾天，既定安排被打亂，一定會有意見，但也只能麻煩大家等個3~4天。」