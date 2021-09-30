厄瓜多監獄血腥暴動至少116死…囚犯開槍丟手榴彈！　有6人遭斬首

▲厄瓜多監獄暴動至少116死。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

厄瓜多一所監獄在28日爆發流血衝突，目前至少造成116人身亡，其中有6人被當眾斬首，還有人直接在監獄內投擲手榴彈，最後出動400名警力才恢復秩序，該國也立刻宣布所有監獄進入緊急狀態，允許軍隊進駐。

綜合外媒報導，厄瓜多最大城市亞基爾（Guayaquil）海岸監獄（Littoral Penitentiary）29日爆發流血衝突事件，兩個當地最大幫派「Los Lobos」和「Los Choneros」在監獄內相互開槍甚至投擲手榴彈，截至目前造成至少116人死亡，是該國史上最嚴重的監獄暴力事件。

DEADLY PRISON RIOT: Footage shows prison officers checking inmates after a riot between rival gangs at a penitentiary in Guayaquil, Ecuador lead to 30 prisoners being killed and 48 people being injured, including two policemen. pic.twitter.com/avk1Hdbyld — CBS News (@CBSNews) September 29, 2021

監獄管理局長加爾松（Bolivar Garzon）表示，監獄內情況非常嚴重，總共派出400名警力才平息動亂，「警方在28日下午一度控制局面，但晚上又發生了槍擊和爆炸事件，直到29日早上才終於平息，我們在發生衝突的地方發現更多屍體。」

警方表示，其中有至少6名囚犯被當眾斬首，整場暴動還造成80多名囚犯受傷，但獄方人員的傷亡數字目前尚不清楚。暴動發生後，總統拉索（Guillermo Lasso）也針對全國監獄發布為期60天的緊急狀態，限制囚犯的隱私和結社自由，允許獄方進行搜查，同時准許軍隊進駐。

Nearly 30 prisoners were killed in a battle between inmates equipped with firearms and grenades at a prison in #Ecuador’s largest city Tuesday.@yukaf24 has the details pic.twitter.com/X85qTKgZr1 — FRANCE 24 English (@France24_en) September 29, 2021

據了解，厄瓜多的監獄近來屢屢發生血腥衝突，根據今年7月的統計數字，目前該國的監獄已經超收30％，拉索也說，會計劃加速釋放輕罪囚犯，以緩解過度擁擠的狀況。

這次發生暴動的海岸監獄所關押的囚犯，大部分都來自毒梟集團，這些毒販大部分都和墨西哥兩大毒梟集團「錫納羅亞」（Sinaloa）和「哈利斯科州新時代」（Jalisco New Generation）有關，最大城亞基爾除了是厄瓜多主要港口外，更是南美洲古柯鹼往北運到美國的重要樞紐。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast