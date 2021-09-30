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蔡英文打完兩劑高端要「驗抗體」公布？陳時中：意義不大

▲▼總統蔡英文接種第二劑高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文今打第二劑高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

總統蔡英文和副總統賴清德今天上午接種第二劑高端疫苗，對於高端，大家也相當關心拿不拿得到國際認證、抗體產生效果到底如何？陳時中今接受周玉蔻節目專訪，周玉蔻也直問「總統和副總統打完兩劑可以驗抗體公布？」陳時中表示「現在還在研究，總統要特別驗，可以驗綜合抗體，但是要做意義不大。」

總統蔡英文今天上午完成第二劑高端疫苗接種後，賴清德今天上午7時41分左右也抵達台大體育館接種，他依相關流程報到，體溫測量為36.7度，經問診、接種疫苗，約花10分鐘左右完成。而副總統賴清德接種疫苗也透露，上次打完第一劑高端疫苗後身體並無不適，接種完疫苗後，只說「OK」，謝謝大家，並向媒體秀出自己的疫苗接種卡「小黃卡」。

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周玉蔻今也在節目上幾次提及高端保護力被外界質疑的問題，甚至認為國產疫苗完全受到政治打壓，還質疑衛福部食藥署內是不是有內鬼，打壓國產疫苗？對此，陳時中回應「沒有這樣的事情，我主管這事情，我當然確定沒有這樣的情況，好的東西終究會禁的起考驗，做疫苗不是一個月、兩個月或半年的事情，經的起考驗的疫苗，才能替台灣發光發熱。」

而針對總統蔡英文和副總統賴清德打高端，周玉蔻也直問「總統和副總統打完兩劑可以驗抗體公布？」陳時中表示，「現在還在研究，總統要特別驗，可以驗綜合抗體，但是要做意義不大。」、「高端粽合抗體表現，絕對沒有問題。」陳時中也強調，公布抗體的確會增加大家信心，但是這是科學事情，單一個案表現不能代表整體表現。

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