周玉蔻批「有內鬼」打壓國產疫苗　陳時中透露「老婆小孩都打高端」

▲陳時中接受周玉蔻專訪。（圖／記者嚴云岑攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》節目專訪，主持人周玉蔻接連提問不少疫苗問題，甚至直言打高端好像就是低等公民一樣。陳時中也大方回應「我太太跟小孩都打高端疫苗。」周玉蔻追問「是你逼他們嗎？」他也連忙表示「沒有沒有，是自由選擇。」

高端疫苗施打至今，仍受到不少質疑聲浪，周玉蔻今也針對高端提出不少疑問，她甚至認為衛福部食藥署有內鬼打壓「國產疫苗」。陳時中也澄清「絕對沒有這樣的事情，如果以高端而言，審查過程已經科學化了，數據也提出了，這是科學證據，但很多人不用科學證據講話，要用很多形容詞去形容，但我認為時間會證明一切。」

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另外，總統蔡英文和副總統賴清德今天上午接種第二劑高端疫苗，對於高端，大家也相當關心拿不拿得到國際認證、抗體產生效果到底如何？周玉蔻直問「總統和副總統打完兩劑可以驗抗體公布？」陳時中表示「現在還在研究，總統要特別驗，可以驗綜合抗體，但是要做意義不大。」

而周玉蔻也提到今天抵台的BNT疫苗是否沒有簡體字？陳時中也大方回應「這批BNT是照著國外標準的標籤，沒有簡體字，簡體字那批是之前先進來的，這批是7月的標準。」針對瓶身標示，他則表示「大概上面是英文吧。」