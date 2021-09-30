駐捷克代表處慶雙十　參院議長等友台人士出席

▲捷克參院議長韋德齊去年率團訪台，獲總統蔡英文於府內接見。（圖／總統府提供）

文／中央社記者林育立柏林29日專電

駐捷克代表處今天在布拉格舉行國慶酒會，捷克參議院議長維特齊、參眾兩院多位議員親自出席，表達對台灣的支持。

慶祝中華民國成立110年國慶酒會今晚在布拉格著名地標「佐芬宮」（Žofín Palace）舉行，去年10月訪台的維特齊（Miloš Vystrčil）和首席副議長魯基斯卡（Jiří Růžička）、已故議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）的夫人柯佳洛娃（Vĕra Kuberová）、眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）、眾議院外委會副主席利帕夫斯基（Jan Lipavský）等逾100位各界友台人士受邀出席，布拉格愛樂交響樂團團員並演奏中華民國和捷克國歌，現場氣氛相當熱烈。

駐捷克代表柯良叡致詞時，特地感謝捷克捐贈疫苗給台灣，並指參院議長訪台一年來，兩國在奈米科技、太空產業、傳染病防治、資通訊產業等領域交流有相當進展，台灣下月將派經貿考察團訪問捷克，期望能建立雙邊合作的平台。

為表達對台灣的支持，維特齊特地率領參院10個委員會當中的7位委員會主席參加國慶酒會，他表示，民主國家不應向專制政權屈服，唯有團結才能戰勝威權的恫嚇。