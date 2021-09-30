她大學中輟卻在35歲「資產近3800萬」退休　極省存錢秘訣曝光

▲英國一對夫妻分享存錢秘訣。（圖／翻攝www.alandonegan.com）

記者葉國吏／綜合報導

英國一位女子在35歲的時候就因成功存到100萬英鎊、折合台播約3800萬台幣退休，她接受媒體採訪時分享自己的理財方法，主因就是跟43歲的丈夫學會「節流及投資」。

根據鏡報報導，凱蒂（Katie Donegan）18歲時就從英國牛津大學輟學，接著她到哥斯大黎加擔任志工，並在當地認識丈夫艾倫，2人的儲蓄投資計畫也在那時候就ㄎ唉使。

凱蒂後來回國後工讀倫敦大學統計學，並跟家人同住節省支出，這段期間甚至連一件衣服都沒買過，只因為她不喜歡負債。

▲凱蒂與艾倫目前經營理財部落格，分享省錢與投資技巧（圖／翻攝www.alandonegan.com）

小倆口在在2010年時存夠錢買下一棟16萬7650英鎊、折合台幣約636萬的2房公寓，到2014年底2仁每個月已經可以存入3000英鎊（約11.3萬台幣），她們也利用這些錢投資股票，隔年他們存款已經破千萬台幣，最後也成功達成目標，在35歲實現財富自由的理想退休。

如今凱蒂透過投資一年收入高達246萬台幣，她們不僅時常出國旅遊外，還開設部落格教大家如何省錢。對此凱蒂說，提早退休對她來說是擁有財富自由和生活品質，跟很多人所認為的「擁有大房子貨高價物」來比起來，這才是最大成功。