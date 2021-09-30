YouTube打擊反COVID-19疫苗內容　開鍘俄國官媒2頻道

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YouTube打擊反COVID-19疫苗內容　開鍘俄官媒《RT》2頻道

▲▼YouTube。（圖／路透）

▲YouTube宣布全力打擊散播錯誤疫苗訊息的影音內容。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

先前已禁止關於COVID-19疫苗錯誤消息的YouTube，29日宣布將全數下架相關內容，以阻止更多人被錯誤的疫苗資訊誤導。YouTube已經刪除俄羅斯官媒《今日俄羅斯》（RT）旗下2個德語頻道，指出其違反該平台政策。

綜合外電報導，全球最大的影音平台YouTube表示，他們將下架散播COVID-19疫苗錯誤訊息的內容和頻道，對象包括宣稱疫苗是危險的，或是疫苗會造成長期健康影響、沒有遏止COVID-19傳播等錯誤訊息的內容。

YouTube率先開鍘的媒體對象之一，就是RT的德語頻道。此前RT德語頻道因為上傳涉有COVID-19疫苗錯誤訊息的影音內容，違反平台政策被禁頻一周，但期間RT又透過旗下其他頻道繞過平台的阻擋，試圖上傳同樣的錯誤內容。

YouTube發言人表示，該平台一向秉持清晰的社群規範，並對什麼內容可以登上平台的規定相當清楚，因此RT的作為必須受到懲處，「這2個頻道因為違反YouTube的服務條款被下架」。

事實上RT並非第一個被YouTube處置的新聞媒體，去年8月英媒《天空新聞》（Sky News）澳洲台就因為散播「COVID-19不存在」的言論，還鼓勵觀眾使用偏方防疫，而被YouTube禁止發布7天。

YouTube去年開始執行打擊反疫苗政策，至今已移除13萬個相關內容，自疫情大流行至今更下架了總共100萬則相關的影音內容。不只COVID-19疫苗相關，該平台表示將致力於把該項政策延伸至各個疫苗，針對所有反疫苗內容進行處置。

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