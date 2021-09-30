金正恩「現蹤」怒批美國：拜登太狡猾！　承諾10月初恢復兩韓通話

▲金正恩29日在第14屆第5次最高人民會議的第2天議程上發表施政演說。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於28日在慈江道試射新研發的極超音速飛彈「火星-8型」後，其最高領導人金正恩選擇昨（29）日出席最高人民會議第2天的議程，他首先透露將計畫10月初恢復兩韓聯絡頻道，同時他以強烈的措詞批評美國不願放棄敵對政策，認為拜登上任後8個月以來的行動只不過是為了欺瞞國際社會，其行為更加狡猾。

根據北韓官媒《朝中社》今（30）日清晨報導，金正恩29日出席第14屆第5次的最高人民會議，並在會議上發表施政演說。他表示，「做為致力實現民族期待與宿願的一環，（我方）將計畫於10月初恢復北南通訊聯絡頻道。是否恢復北南關係（兩韓關係）、並朝新階段發展，亦或坐視關係持續惡化，全取決於南朝鮮（南韓）當局的態度。」

據悉，金正恩胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正去年6月因脫北者空飄反體制傳單震怒，下令炸毀兩韓聯合辦事處，同時關閉兩韓聯絡頻道，而從今年起金正恩與南韓總統文在寅透過書信進行數個月協商，原本7月13日恢復兩韓聯絡頻道，然而才不過短短2周，平壤當局不滿美韓舉行聯合軍演，因此再度拒接南韓的電話。

▲▼北韓第14屆第5次最高人民會議。（圖／路透社）

金正恩在會議上向南韓與美國呼籲，「我方並無挑釁南朝鮮（南韓）當局的理由，也並不想加害南朝鮮當局。在此呼籲南朝鮮應儘速擺脫威懾北朝鮮挑釁的妄想、危機與被害意識。特別是美國與南朝鮮不斷增強軍武、進行同盟間軍事活動，已嚴重破壞周邊地區的勢力均衡和穩定，為北南之間的複雜衝突徒增風險。」

對於文在寅在第76屆聯合國大會辯論演說上所提的「終戰宣言」，金正恩認為，就算在坐視雙方對立與不信任的狀態下簽署終戰宣言，敵對行為依舊會持續，「應先保障對雙方的尊重、擺脫不公平的雙重標準，並撤回敵對觀點與政策。」

金正恩以嚴厲措詞批判美國拜登政府，「新政府上任後的8個多月以來，美國對於我方的軍事威脅與敵對政策始終沒有一點改變，反而其手法比先前更加狡猾。美國雖持續主張『外交力量介入』、『不設前提條件的對話』，然而這只不過是欺瞞國際社會、遮掩其敵對行為的手段，是為歷屆美國政府所追求敵視政策的延續。」

▲北韓官媒證實，在慈江道龍林郡都陽里試射極超音速飛彈「火星-8型」。（圖／路透社）

金正恩認為，強化國家防衛武力是做為主權國家的最優先權利，強調應貫徹今年1月勞動黨第8次全代會所訂出的8大「國防建設目標」。

分別是：推動核武小型化與戰術武器化、生產超大型核彈頭、提高1萬5千公里射程圈內的打擊命中率、導入研發極音速滑翔飛行器（HGV）、研發水下與地上固體燃料引擎洲際彈道飛彈、持有核潛艦與水下發射核戰略武器、維持軍事偵察衛星運作、研發500公里無人偵察機。

另外，金正恩在施政演說上提及新冠防疫、糧食不足等問題，同時呼籲主掌經濟相關領域的政府部門能減少對進口的依賴、強化經濟上的自力更生，並追求原料國產化與再利用。

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北韓今年（2021）飛彈試射一覽：

1月22日：在平安北道龜城市朝西海（黃海）試射2枚巡弋飛彈

3月21日：在平安北道溫泉郡朝西海（黃海）試射2枚巡弋飛彈

3月25日：在咸鏡南道咸州一帶朝東海（日本海）試射2枚彈道飛彈

9月11至12日：試射新型遠程巡弋飛彈，據稱飛行1500公里後成功擊中目標，位置不詳

9月15日：在平安南道陽德郡的鐵路列車朝東海（日本海）試射2枚短程彈道飛彈

9月28日：朝東海（日本海）試射疑似為短程彈道飛彈的不明飛行物體

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