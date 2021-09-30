　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

來台灣拚酒眾立委！岸田文雄替安倍晉三擋酒一戰成名　獲讚救了台日關係

▲▼岸田文雄與安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

▲岸田文雄曾在台灣幫安倍晉三擋酒。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京29日專電

日本執政黨自由民主黨總裁（黨主席）選舉由前政調會長岸田文雄當選，將成新首相。岸田能大贏，背後有前首相安倍晉三幫助；岸田曾在台灣幫安倍擋酒，一人力戰眾立委，獲讚因好酒量救了台日關係。

岸田今天在自民黨總裁選舉獲勝，成為自民黨第27任總裁，預料10月4日臨時國會將被指名為新首相，成為日本第100任首相。

日本電子報「政治知新」今年3月5日曾報導岸田的為人，指他富有人情味，也有很多故事插曲。譬如，岸田是大酒豪（海量），喝再多也不會醉，他曾運用這樣的「特長」，在安倍年輕時替安倍擋酒，化解安倍的危機，也因此打造了今日的台日互信關係。

報導引述大下英治的著作「大宏池會的逆襲」指出，岸田曾靠豪飲救了安倍和台日關係。

日本與中國在1972年9月外交正常化（建交）後，自民黨青年局就成為自民黨對台灣的窗口，與台灣交流密切。

1997年3月，自民黨青年局長安倍晉三等組成的議員團訪問台灣，此行除了安倍之外，還有眾議員岸田、小此木八郎、濱田靖一、河野太郎等人。

時值前總統李登輝執政時期，安倍率團到台灣交流，出席晚宴之際，很多好酒陸續被拿出來款待貴賓。但安倍、濱田、小此木酒量都很差，再怎麼努力頂多就是喝一杯啤酒或紅酒的程度。

報導指出，在台灣，如果東道主以美酒款待貴賓的話，要一飲而盡才是懂禮數，於是岸田就挺身出來擋酒，打通關。當時台灣的立法委員個個酒量很好，對日本貴賓展開「乾杯」攻擊前，日方就由岸田一一接招，不論是啤酒、紹興酒、酒精濃度逾60度的茅台酒等，岸田喝了很多，且都是乾杯，一飲而盡。

報導還說，岸田酒量好一事早就為人所知，但在台灣發揮喝酒特長的這樁「酒豪傳說」後來一直被人傳誦。台灣方面對於岸田那麼會「拼酒」的豪邁作風，加深對他這位政治人物的信賴感。當時岸田喝了很多混酒也沒醉意，憑他的酒量，一年頂多只有一、兩次會喝到茫的程度。

此外，岸田在他的著作「岸田願景」中描寫，他擔任外務大臣時，知道俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）喜歡喝日本酒，有一次知道拉夫羅夫在生日3月21日會訪日，他就幫拉夫羅夫慶生，並贈送三得利的「響21」。

拉夫羅夫當時很驚喜說：「哇，是日本的威士忌。」後來拉夫羅夫回禮，送他一本中世紀的書籍。岸田問：「是什麼書？杜斯妥也夫斯基？」拉夫羅夫笑著翻開封面，裡面有一瓶伏特加酒。拉夫羅夫說：「我想文雄會比較喜歡這，不是喜歡書。」

岸田被認為做人很講義氣、很大方，有點搞笑，但堪稱豪放磊落的英雄人物。安倍在試吃食物時會不斷稱讚「美味多汁」，看起來帶點可愛氣息，富魅力，而岸田也是這樣的人。

岸田與安倍都是在1993年眾議院大選首度當選，雖然岸田是自民黨內宏池會（岸田派）會長、安倍隸屬於細田派，兩人雖屬不同派閥但交情很好。安倍執政時，岸田被延攬擔任外務大臣、防衛大臣等要職。

►身上有這種香氣，桃花多到趕不走

ET快訊
阿嬤忘付「30元青蔥」被銬進警局　果菜行黑歷史被曝光
羈押畫面曝光！　Toyz涉毒案直播圈列追查重點
Toyz販毒羈押！約妹泡湯黑歷史被挖出　「遮眼磨身體」11分
開賭場、應召站年賺黑錢600萬　30歲出獄他換拿手術刀走進停
Toyz網紅女友超硬背景曝　IG被灌爆！業配文急關留言

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

駐捷克代表處慶雙十　參院議長等友台人士出席

她大學中輟卻在35歲「資產近3800萬」退休　極省存錢秘訣曝光

研究：人類有機會活到130歲　理論上壽命無限制

16歲妹同時交往6男友　哥暴怒皮帶狂鞭10分鐘打死她

YouTube打擊反COVID-19疫苗內容　開鍘俄國官媒2頻道

岸田文雄替安倍晉三擋酒一戰成名　獲讚救了台日關係

美參謀首長聽證會坦言　美國輸掉20年阿富汗戰爭

美股漲跌互見　那指再收跌

彭博：中國缺電危機入冬更嚴重！　北京有4條路可走

美歐貿易技術會議登場　跨大西洋如何定調合作受矚

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

江俊翰含淚出櫃！「身為同志我沒錯」　被控染毒揪多人運動…痛揭真相反擊

陸果粉「喪屍狂奔」搶iPhone 13　擠爆百貨！網曝：為了優惠活動

3方法挑戰《魷魚遊戲》亡命椪糖 「口水秘技」竟GG！結局全相反

超商上班甩家暴陰影卻慘遭挖眼 女店員清秀照曝！母淚崩：心很痛

澎湖怪病兇手找到了！是毛毛蟲 「體毛隨風飄」眾人齊癢診所爆滿

駐捷克代表處慶雙十　參院議長等友台人士出席

她大學中輟卻在35歲「資產近3800萬」退休　極省存錢秘訣曝光

研究：人類有機會活到130歲　理論上壽命無限制

16歲妹同時交往6男友　哥暴怒皮帶狂鞭10分鐘打死她

YouTube打擊反COVID-19疫苗內容　開鍘俄國官媒2頻道

岸田文雄替安倍晉三擋酒一戰成名　獲讚救了台日關係

美參謀首長聽證會坦言　美國輸掉20年阿富汗戰爭

美股漲跌互見　那指再收跌

彭博：中國缺電危機入冬更嚴重！　北京有4條路可走

美歐貿易技術會議登場　跨大西洋如何定調合作受矚

中秋買鞭炮被設局引怒火！12屁孩約戰亂砍　他慘挨刀噴血　　

駐捷克代表處慶雙十　參院議長等友台人士出席

柯震東「咬」李康生：很堅挺！　談金馬「大環境要努力」原因笑噴

大谷翔平今年不再登板　明年繼續投打二刀流

爽喝美式只要8元！4大超商「國際咖啡日」優惠來了　還有2杯0元

她大學中輟卻在35歲「資產近3800萬」退休　極省存錢秘訣曝光

研究：人類有機會活到130歲　理論上壽命無限制

幕後／中共國慶隔天辦港台研討會　時機敏感柯文哲仍主動要出席

11年前上《娛樂百分百》曝小鬼暖舉！　張文綺不敢PO文悼念藏原因

16歲妹同時交往6男友　哥暴怒皮帶狂鞭10分鐘打死她

進口車停社區大樓「遭磁磚砸毀」 原車價700萬起跳！管委會：賠2萬

國際熱門新聞

客戶看車驚見裸女DIY！開門噁爆腥味炸出

博物館砸百萬收到空畫框！他取名捲款落跑

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

彭博：中國限電入冬更嚴重　剩4條路可走

和別人睡維持婚姻　辣妻：老公很開心

丈夫工作臨時折返撞見老婆「恩愛中」

日本第100任準首相曾與李登輝合影　27年前青澀照曝光

考生踩「藍芽拖鞋」作弊　一雙要價23萬

韓媒曝：美國強迫台積電交出機密數據

她揭餐廳超嫩牛排「恐怖煎法」網看完嚇壞

美股漲跌互見　那指再收跌

北京冬奧不開放海外觀眾　僅限中國民眾入場

岸田文雄幫安倍擋酒立功　獲讚救了台日關係

Google地圖被打碼神秘島　網見核試驗場嚇瘋

更多熱門

相關新聞

日本第100任準首相曾與李登輝合影　27年前青澀照曝光

日本第100任準首相曾與李登輝合影　27年前青澀照曝光

日本執政黨自由民主黨黨魁選舉結果29日出爐，由親台派的岸田文雄奪下總裁大位，將成為第100屆日本首相。台灣的國史館當天下午，就在臉書上發表一張照片，並且提示說明「即將成為日本第100任首相」，讓許多網友當場猜到就是岸田文雄。

親台派岸田文雄任自民黨總裁　朱立倫發道賀信：盼強化兩黨關係

親台派岸田文雄任自民黨總裁　朱立倫發道賀信：盼強化兩黨關係

日本「爆量起司蛋糕」剖面超罪惡

日本「爆量起司蛋糕」剖面超罪惡

幼貓突大哭！二哈怕被誤會委屈「斜眼狂瞄」

幼貓突大哭！二哈怕被誤會委屈「斜眼狂瞄」

日本自民黨「4選舉必勝關鍵」曝光

日本自民黨「4選舉必勝關鍵」曝光

關鍵字：

日本自民黨岸田文雄首相安倍晉三日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

Toyz超辣網紅女友被起底！　男友販毒後發文被灌爆

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

Toyz涉販毒…前員工曝離職原因

即／LOL前世界冠軍Toyz驚傳販毒　遭台中地檢署聲押

Toyz驚傳涉大麻案　最重恐判無期

即／Toyz涉毒規模如中盤商　裁定羈押

過橋嗎？5尊「邪笑惡煞」擋盡頭

Toyz曾關心他「來一口助眠」　謝和弦認兄弟：自己人

Toyz被羈押上警車　友人火速籌40萬替同夥交保

Toyz和妹子約泡湯　蒙眼磨身體黑歷史挨轟

女店員遭挖眼流下2行血水　嫌犯母嘆「我管不住」

國籍航空副機師「居檢偷情」睡空姐　親密畫面曝光

疑遭館長諷刺賣假貨！　連千毅直播爆氣

更多

最夯影音

更多
女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？
LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面