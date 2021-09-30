台大教授挨控性侵又一案　前助理揭內幕「至今仍做惡夢」

記者黃翊婷／綜合報導

一名自稱就讀台大的女學生28日在網路論壇《Dcard》PO文，指控遭教授性侵，掀起網路熱議。隔日，又有一名女網友透過PTT發文揭發黑暗內幕，並聲稱自己曾是該教授的助理，想起過去種種，至今仍會做惡夢，「前幾天他還在用其他途徑傳訊給我。」

▲自稱曾擔任助理的女網友PO文曬出教授的PTT ID。（圖／翻攝自PTT）

原PO在PTT的發文中聲稱，教授已經結婚生子，卻想干擾助理結婚，結果險些在台大後門被揍；她曾擔任助理，至今仍會做惡夢夢到該名教授，「不要懷疑女學生怎麼會落入此等陷阱，他有他的手段」，前幾天甚至還收到教授從其他途徑傳來的訊息，趕緊封鎖加刪除。

原PO還曬出教授的PTT ID，有發過徵友文，分身帳號似乎沒有用來PO文，而是用來發站內信，只要Google一下，也會找到一些蛛絲馬跡。其他網友看完原PO的文章，紛紛留言表示，「相關人給推，八卦回來了」、「起風了」；也有另一派人保持觀望態度，「先卡，不評論」、「有上法院的話，就等司法判定」。

▼▲首位跳出來指控的女學生出示報案三聯單，被告卻不是教授。（圖／翻攝自Dcard、記者張君豪翻攝）

其實整起事件要從28日一篇《Dcard》文說起，一名自稱就讀台大的女學生指控教授相約討論學業，卻誘騙她上床，因而被感染性病，文中還有對話截圖和報案三聯單佐證。不過，經查證該報案三聯單被告是另一名黃姓科技董座，去年2月女方在摩鐵與黃男發生性行為，向對方索取金錢未遂，並報警指自己遭性侵，對方也告她恐嚇取財未遂，全案於去年偵結，因證據不足雙方均不起訴。

至於台大教授是否真的侵犯女學生，台大校方證實的確有收到通報，校內性平會將依規定展開調查；而遭影射的教授在事情曝光後，已將個人臉書、YouTube頻道、貼文影片通通下架，就連記者發送的查證電郵也未獲得回覆。由於整件事情還有諸多疑點尚待釐清，究竟真相為何，仍有待相關單位調查釐清。