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彭博：中國缺電危機入冬更嚴重！　北京有4條路可走

▲▼中國河北省張家口一家發電廠為迎接2022年2月北京冬奧來臨，計畫發展風力發電，中國限電相關資料照。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國河北省張家口一家發電廠為迎接2022年2月北京冬奧來臨，計畫發展風力發電，中國限電相關資料照。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國自今年6月以來限電危機持續擴大，並預計入冬後將遇到用電量更大的問題。美國國家氣象局指出，2021年末到2022年初有高達8成機率發生反聖嬰現象，這一現象通常會導致北半球氣溫比平均更低；彭博社表示，這將讓中國的缺電危機變得更加嚴重。

反聖嬰現象會使天氣變得更加寒冷，冬天有暖氣等需求的中國地區會更加需要室內供暖，因此電力需求規模更大，便需要更多燃煤；然而自夏天以來便以進入缺電危機的中國，目前煤價要比電價貴，激增的電力需求會讓本就高漲的燃煤價格再飆升，進一步擴大電網電力缺口。

中國從限制非居民用電開始至今，已演變成許多大城市和城鎮都被列入限電管制，工廠和企業運能下降甚至被迫暫時中止的情況下，引發外界對供應鏈「斷鏈」的疑慮，高盛和野村等銀行也對中國經濟成長發出警告。

如果反聖嬰現象真的在今年冬天發生，並持續到2022年初，北京當局在嚴峻氣候下將有4個主要的選擇。包括透過允許電力公司漲價，而燒煤量也會因此增加，但有加速通膨的問題；擴大國內煤炭生產，但可能遭受國際檢視，也可能會在第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）上被檢視。

若不從中國國內擴大生產，北京當局的另外2個選擇就是，維持限電並承受經濟成長水準不如預期的結果；還有就是從印尼、俄羅斯和蒙古進口煤炭。

當前中國火力發電量佔全國7成，其餘則是水力發電、核能發電和風力發電。煤價高於電價引發的火電缺口，難以後其他發電方式補足，尤其水利發電今年較去年同比還呈現負成長。

此前已有中國地方官員承諾將在試圖解決限電問題之際，努力爭取加大從俄羅斯、蒙古和印尼的煤炭進口，但進口煤炭能否滿足寒冬激增的用電量，也是一個問題。

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