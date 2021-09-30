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19歲男學生蛋砸法國總統馬克宏　被送進精神病院

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron） 。（圖／路透社）

▲馬克宏27日出席食品展，被男學生砸蛋。（圖／路透社）

實習記者徐敬璇／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在2017年以總統候選人身分參加農業展時，曾受抗議民眾頭砸蛋雨洗禮。不料27日出席食品貿易展，又被一名男學生丟雞蛋問候，二度遭蛋攻擊，動手男子隨即被安保人員制伏帶離現場，評估精神後已被送往精神病院。

馬克宏27日參加里昂（Lyon）國際餐飲酒店食品展（SIRHA）時，一名19歲男學生近距離大喊「革命萬歲」，向馬克宏丟出一顆全熟雞蛋，打中左肩，隨後即被安保人員押離現場。馬克宏表示「這就是法國政治生活的一部分」，若有需要，也願意與這位襲擊者面談。

法國檢察官的聲明指出，正在調查該男學生的犯案動機，事後鑑定為「缺乏辨別力，需要治療」，移送精神病院，法國當局也正以「攻擊公共權力人物」的方向著手調查。

法國總統選舉將在明年4月舉行。據報導，馬克宏會在日後的競選連任活動中，增加公開活動的次數，安保人員將全數提高警惕。

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