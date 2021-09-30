氣候危機不減反增　歐盟：中國排放量佔28%

▲歐盟表示，氣候問題不減反增。（圖／路透）

實習記者廖翊慈／綜合報導

聯合國日前發布的報告指出，2030年全球碳排放量恐不減反增，可見各國減碳計畫不顯成效。歐盟副主席蒂默曼斯(Frans Timmermans)表示，「中國的排放量佔了28%，希望他們能有所改善」。

據外媒《CNBC》報導，蒂默曼斯表示，歐洲占了全球排放量的8%，美國則是16%，雙方都在改善氣候問題上做出了堅定且長遠的承諾。她也坦言中國佔了28%，是目前碳排最多的國家，「我們需要和中國談談，在2030年前達到碳排峰值，且盡早讓他們參與去碳化(decarbonize)計劃」。

▲習近平承諾會在十年內改善中國碳排問題。（圖／路透）

義大利生態轉型部長羅伯托·辛戈拉尼 (Roberto Cingolani) 呼籲較富裕的國家增加資金，以利其他開發中國家轉型。中國國家主席習近平近日承諾海外將不再建設煤炭發電廠，目標在2030年達到碳排峰值，並於2060年成為碳中和國家。

蒂默曼斯非常高興中國對於碳排的表態，沒有中國的參與，2015年《巴黎協議》所設下的目標無法達成。她強調，「習主席設立的目標令人鼓舞，10年內達到碳排峰值、國內外遠離煤炭，世界就會鬆一口氣，盼中國能有所行動，而不是嘴上說說而已」。