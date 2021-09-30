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假公平的《魷魚遊戲》反映社會現實　美國的123木頭人遊戲是這個

記者張靖榕／綜合報導

韓劇《魷魚遊戲》在全世界掀起熱潮，戲裡不僅介紹韓國人玩的童年遊戲，還加入社會現實議題，注重人性，以及輸了就要真的「死掉」的設定，立刻變得更有深度和引人興趣。Podcast節目《宇宙人外信》最新一集要來聊聊這部影集，還有美國和台灣人小時候都在玩些什麼遊戲。

 ▲點擊收聽《宇宙人外信》，一起聽時事學單字！

《魷魚遊戲》設定共有6關，全過的人就可以拿走全部獎金，而這次參賽者共有456人，每人值1億韓元，因此獎金共有456億韓元。6關分別為123木頭人、椪糖、拔河、彈珠、採玻璃和魷魚遊戲。

▲《魷魚遊戲》金句 。（圖／翻攝IG）

▲《魷魚遊戲》中的彈珠關卡，令許多影迷揪心。（圖／翻攝IG）

遊戲真的公平嗎？

影集一開始就透露由李政宰飾演的主角是個人生失敗者，欠下大筆債務又沉迷賭博，人生不斷螺旋向下，深陷在社會底層難以翻身，直到一名西裝男子（孔劉飾）在捷運裡向他開出條件，只要打畫片贏的話，一次就能獲得10萬韓元，輸的話就要被西裝男子打巴掌。這是主角第一次知道，原來可以以那麼小的代價贏回高額獎金，這個違反社會現實常理的遊戲就像是翻轉人生的一個特別機會，讓他嚐到了甜頭。

直到撥打西裝男子給他的名片上的電話，並由蒙面的工作人員帶到遊戲現場後，主角才漸漸知道，原來來到這裡的都是在外面世界遇到生活瓶頸的人，如金融騙子、賭徒、脫北者和移工等，而大多數人的問題都能夠靠錢來解決，遊戲的主辦方就是要提供他們鹹魚翻身的超快捷徑。

▲《魷魚遊戲》金句 。（圖／翻攝IG）

▲魷魚遊戲話題超夯。（圖／Netflix提供）

影集裡一段經典名句，「在這個遊戲裡所有參加者都是平等的，參加者以同樣公平的條件公平競爭。我是給外面的世界遭受不平等待遇和歧視的人們最後一次機會，得以公平競爭取勝。

乍聽之下似乎頗有道理，所有參賽者都在不知情的情況下面對相同的遊戲，不被允許有內線消息，不得有外力支援，在起跑點相同的情況下，所有人各憑本事；然而這樣的公平是建立在主辦方的操控之下，規則是誰訂的？懲罰的程度是誰說的？為什麼可以殺人？顯然這樣的平等是虛偽的。

▲魷魚遊戲造型。（圖／Netflix提供）

▲影集中戴著面具的有錢人，以觀賞參賽者互相殘殺和死亡為樂。（圖／Netflix提供）

換個角度想，如果最終所有玩輸的人都得被殺，那這些在現實世界中被視為毫無生產能力，甚至有負面影響的人，在工作人員的槍口下一個個減少，也可以說成是某個變態的人，透過這遊戲為社會減少「害蟲」，同時把勝利者一瞬間拉到富豪階級，就可以達到把456個魯蛇全數歸零的目的，這樣的動機本身就非常不公平。

因此透過時事影劇介紹英文的Podcast節目《宇宙人外信》中聊到，影集透過「公平」這一觀點去反映當今韓國社會的各種不公，而受害者在其中扮演的腳色也難辭其咎，因為對他們來說誘因已經大於個人良知，最終也在自己的同意下成為一份子─儘管誘因的希望非常渺茫。

主持人萊恩表示，美國人的觀念中也有「現實世界是一場不公平遊戲」的想法，當在抱怨的時候就會說「It's a stink and con game」，大意是「這是一場狡詐的爛遊戲」。

各國童年遊戲

長久以來好萊塢透過電影向全世界強勢推送美國文化，在傾全國之力支持影視產業的韓國也是其中的翹楚，除了辛奇（韓國泡菜）、炸雞之外，《魷魚遊戲》更透過相當吸引人的內容，讓世界各地的人一窺韓國人的童年遊戲。

《宇宙人外信》主持人老王特別點出影集其中一關遊戲「椪糖」，表示相較台灣蓬蓬充滿空氣感的椪糖，韓國椪糖更扁更脆，而且都還有圖形壓在上面，而成功把圖形完整切下來的小朋友，就可以再去跟老闆換一個新的椪糖，因此得出韓國椪糖重玩、台灣椪糖重吃的結論。

節目中也提到123木頭人，在韓國其實叫做「木槿花開了」（무궁화 꽃이 피었습니다），在美國則是類似「red light, green light」（紅燈、綠燈）的遊戲。

節目中還提到其他許多台灣人、美國人會玩的童年遊戲，想聽全集可以點擊連結收聽，或上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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