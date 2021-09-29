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英國「汽油荒」正在引爆糧食危機　脫歐業力連環炸裂

▲▼英國因為油罐車司機短缺，導致汽油荒，開車族大排長龍等加油。（圖／路透）

▲英國因為油罐車司機短缺，導致汽油荒，開車族大排長龍等加油。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

英國因為油罐車司機短缺，影響汽油等燃油產品的運輸，造成開車族恐慌性塞爆加油站，甚至需要出動軍隊協助運油，不過外媒分析英國正面臨脫歐後的業力引爆，在汽油荒之後，下一個引爆的將是糧食危機。

根據CNN報導，不斷上漲的能源成本，導致食品、燃料的供應受限，工人也嚴重短缺，有可能阻礙英國從大流行中復甦。

報導分析，英國所追求的脫歐形式，嚴重影響了移民政策，並將英國帶出了歐盟的商品和能源市場，這使得英國公司更難僱用歐洲工人，而且與他們做生意的成本也更高。

▲▼英國因為油罐車司機短缺，導致汽油荒，開車族大排長龍等加油。（圖／路透）

▲英國汽油荒開車族大排長龍等加油。（圖／路透）

運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）承認，英國脫歐無疑是導致燃料供應危機的重要因素之一 。為緩解壓力，政府將向 10,500 名外國卡車司機和家禽業工人發放臨時簽證。

英國正式脫歐，民眾開心慶祝。（圖／路透）

▲不論是正在發生的汽油荒，還是即將發生的糧食危機，都是英國脫歐之後的業力引爆。（圖／路透）

經濟學家溫特斯（Leonard Alan Winters CB），有些外國人雖然有權留在英國，但是她們在脫歐後非常不受歡迎，新冠肺炎疫情則是壓垮駱駝的最後一根稻草。

在汽油荒之後，英國將會面臨肉類和其他生鮮食品的短缺，因為汽油價格飆升促使美國一家主要化肥製造商暫停生產，間接導致了對食品和飲料行業者的二氧化碳供應出問題。

▲▼英國貨架,英國爆買,英國掃貨,超市貨架,超市,斷糧,掃貨,英國封城,疫情。（圖／路透社）

▲汽油荒將進一步引爆英國的糧食危機。（圖／路透社）

英國肉類加工商協會 （BMPA） 的數據，化肥廠供應了英國 60% 的食品級二氧化碳，因為這是製造肥料時會生產的副產品，二氧化碳則可用在食品業的保鮮，以及碳酸飲料的原料。

對於英國食品生產商，已經在面臨卡車司機短缺和供應鏈混亂的問題，二氧化碳的短缺現在又迫在眉睫， BMPA警告，距離聖誕節不到100天，如果在聖誕節前夕政府無法解決二氧化碳生產的問題，將對國家糧食安全構成威脅。

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