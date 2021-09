博物館砸236萬「收到空畫框」！藝術家取名《捲款落跑》：決不還錢

▲博物館委託藝術家創作藝術品,卻收到名為《捲款落跑》的空白畫框。(圖/路透)

記者閔文昱/綜合報導

丹麥一名藝術家近日受到博物館委託,重製2項自己的舊作,不料他卻在收到款項後,交出2幅空白的畫框,並將作品取名為《捲款落跑》(Take the Money and Run),讓館方氣炸並要求他將款項繳回。不過他卻認為,捲款落跑的行為本身就是作品,不會還錢。同時他也鼓勵其他和他一樣在悲慘的條件下工作的人們,「拿了錢就跑吧。」

根據《美國有線電視新聞網》(CNN)報導,丹麥奧爾堡現代藝術博物館(Kunsten Museum of Modern Art)日前委託觀念藝術家哈寧(Jens Haaning)重新創作他早期的2件作品,分別是用2.5萬歐元製作的《奧地利人年收入》以及用32.8萬克朗(約新台幣150萬元)製作的《丹麥人年收入》,2件作品都是用真鈔完成。

Artist Jens Haaning received $84,000 to incorporate into a piece. When the museum took delivery, they found two empty frames with a new title: "Take the Money And Run" https://t.co/ut1bUe0ViH