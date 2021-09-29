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孟晚舟獲釋後　加拿大總理：數週內決定是否禁華為5G設備

▲▼ 加拿大總理杜魯道。（圖／路透）

▲加拿大總理杜魯道。（圖／路透）

文／中央社渥太華28日綜合外電報導

加拿大總理杜魯道今天表示，加國是否禁用中國電信巨擘華為的5G設備，可能未來數週內作成決定。而目前共享情報的「五眼聯盟」其他成員都已決定封殺華為產品。

這是自華為財務長孟晚舟上週獲釋後，杜魯道（Justin Trudeau）首度談及有關5G建設的決定。

為5G建設是否使用華為設備，加拿大已研議了3年許；而孟晚舟力抗被引渡到美國受審，訴訟也打了近3年，期間她一直被軟禁於溫哥華家中，上週加國法院撤銷對她的行動限制。

孟晚舟先前因在華為與伊朗的業務往來方面，涉嫌誤導英國匯豐銀行（HSBC），而遭到美國政府控告詐欺，加拿大當局於2018年12月在溫哥華國際機場依美方發出的拘票逮捕她。

同月稍晚，中方以涉嫌刺探情報為由，拘留兩名加拿大人康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor）。這兩名加拿大人在孟晚舟獲釋沒幾個小時後，也搭機離開中國並於25日抵達加拿大。

美國以通訊安全理由施壓盟國，要求下一代5G網路禁用華為設備。共享情報的「五眼聯盟」（Five Eyes）成員包括美國、加拿大、英國、澳洲與紐西蘭。

加拿大先前說，待情資單位報告出爐才會作最終決定。路透社則報導，據可靠消息來源表示，其實加拿大方面實際上已封殺華為，只是不願公開明說，因為擔心會影響康明凱和史佩弗獲釋。

被問到關於是否採用華為5G設備的決定時，杜魯道在贏得連任後的首場記者會上說：「我們持續衡量與考慮其他方案，但毫無疑問會在未來數週內宣布最終決定。」

去年6月，加拿大兩家主要電信公司加拿大貝爾（Bell Canada）與研科（Telus Corp），和瑞典愛立信（Ericsson）、芬蘭諾基亞（Nokia Oyj）組成團隊，以合作布建5G網路，同時將華為摒棄於5G計畫之外，即便已使用華為的4G設備。

杜魯道說：「我們已實際見到，一些加拿大電信公司在未來網路布建上，已開始排除華為設備；即使不是所有電信公司都這麼做，也算有許多公司都採取此做法。」

路透社報導，在新政府上任前，加拿大不太可能作成有關決定；杜魯道說，他的新內閣將在下月宣誓就職，但未給予確切日期。

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