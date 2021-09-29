和不同男人睡維持婚姻　22歲辣妻自爆片震撼百萬網友：老公很開心

▲女子勁爆的夫妻相處模式引發爭議。（圖／翻攝自TikTok／raesintx）

記者李振慧／綜合報導

國外22歲女子內梅茨基(Rae Nemetsky)近來拍片自爆，她婚後時常和不同男人約砲，而且還獲得老公允許，因為她其實是在幫助老公「完成幻想」，所以大力鼓吹其他人妻一起嘗試，有助增加夫妻間的感情。



在TikTok上擁有6萬多粉絲的內梅茨基，時常透過拍片分享生活，自稱是「辣妻」(hotwifing)的她近來向大眾解釋，所謂的「辣妻」就是常與其他男人發生性關係的人妻，不過這種情況並不算是外遇，因為她有獲得老公同意，只能說是一種新型態的夫妻模式。

內梅茨基表示，1年多前是老公先向她提出要求，原本她有些抗拒，但最後還是為了對方嘗試，「我試過了，因為這樣能讓他開心，他開心我也會開心，每次的對象都是由我來選擇，若是真的不想老公也不會勉強，所以握有主控權的人是我」，而且只有她可以這樣做，老公並沒有也在外面約砲。

影片曝光後獲得100萬人次觀看，許多網友痛罵內梅茨基就是在給老公戴綠帽。面對網友批評，內梅茨基回應，她和老公的婚姻生活十分正常，只是「辣妻模式」讓他們的感情更堅定、婚姻更幸福，「不理解沒關係，我只希望大家能夠尊重，像對待正常人一樣對我們就好」。