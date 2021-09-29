東南亞這國疫情衝擊供應鏈！　日媒曝iPhone 13交貨要等更久

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越南疫情衝擊供應鏈！　日媒曝iPhone 13交貨要等更久

▲▼iPhone 13。（圖／路透）

▲受到越南新冠肺炎疫情影響，iPhone 13的發貨時間恐怕比預期的還要更長。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

根據《日經亞洲》報導，受到越南新冠肺炎疫情影響，iPhone 13的發貨時間恐怕比預期的還要更長，而這次的延誤主要和四款iPhone 13的相機模組供應有關，因為其大量零件都是在越南所組裝的。

知情人士向《日經亞洲》（Nikkei Asia）透露，越南近來新冠肺炎疫情再度爆發，連帶讓iPhone 13供應鏈受到影響；據了解，iPhone 13四款型號的相機模組於越南製造、組裝。供應鏈消息人士先前曾預期，這次iPhone 13的交貨狀況應相對順利，因為大部分的零件升級都是漸進式的，蘋果製造商能夠事先庫存大量關鍵零件。

不過，原先只用於iPhone 12 Pro Max的新移光學圖像感應器（OIS），這次全部應用到iPhone 13四款機型上，導致製造商必須在疫情之下加速生產。知情人士表示，這個狀況預計在10月中能得到緩解，因為越南南部一處工廠近幾個月在經歷數次的停工後，最近幾天已恢復生產。

報導提到，目前iPhone 13 Pro天峰藍512GB在蘋果第三大市場中國的等待交貨時間為5周，相同機型在日本同樣是5周，在美國則為4周。至於iPhone 13 mini在美國、中國和日本的等待時間則為7至10天。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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