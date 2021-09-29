黑幫入侵永和店仔街福德宮　美鷹會要角霸辦公室當地下主委

記者張君豪／台北報導

刑事局偵一大隊2020年接獲線報，民眾檢舉天道盟美鷹會林姓角頭對外動輒亮美鷹會招牌恐嚇民眾，警方查出林姓角頭教唆小弟以言語、肢體暴力恐嚇位於新北永和區歷史最悠久建廟超過300年、香火鼎盛的店仔街福德宮廟委會經營，並霸佔公廟委員辦公室，林姓角頭惡行儼然成為福德宮地下主委，刑事局9月7、8日連續行動逮捕美鷹會林姓角頭及其手下共4人到案。





▲刑事局逮捕美鷹會林姓角頭涉嫌暴力介入永和福德宮經營。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕美鷹會林姓角頭及其幫眾涉嫌暴力介入永和福德宮經營。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵一大隊接獲線報後，會同新北市刑警大隊、永和警分局、台北市信義警分局共處專案小組，報請新北地檢署指揮；警方據此展開監控蒐證，期間有兩名店仔街福德宮廟方人員出面指控，警方至此展握關鍵證據。



警方指出、林男並非美鷹會列管成員、但早期係飛鷹幫要角，素來與美鷹會精神領袖「王老闆」王鑫熟識，早年曾到美國混跡發展，返國後又加入天道盟天鷹會，從去年起林姓角頭覬覦店仔街福德宮香客眾多、香油錢及周邊拜祭商品利益，暴力介入擔任廟方委員會委員。



專案小組7～8日兵分多路分赴新北市永和區、新竹縣竹東地區分別逮捕天道盟美鷹會林姓角頭（64歲）及幫眾余男（57歲）曹男（46歲）曹男（40歲）等4人到案、4人落網後都否認涉嫌恐嚇該宮廟委員會，警方訊後依恐嚇傷害等罪嫌移送將新北地檢署複訊，檢察官裁定林姓角頭以3萬元交保候傳。

【其他新聞】

►E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」



►獨／直擊「左撇子」又被抓了！網售大麻CBD製品 最重可判囚7年

►獨／E奶網紅起底！曾「流產崩潰呼麻」獲緩刑 手法升級經緯度取毒