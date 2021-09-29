美CDC研究：新冠追加劑副作用與第2針類似　症狀多屬輕至中度

▲美國CDC在輝瑞與莫德納疫苗加強劑副作用的研究中，並未發現過多的不良反應案例。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）最新研究顯示，輝瑞與莫德納新冠疫苗的加強劑並未引起過多的不良反應，其副作用與第2劑相似，大多介於「輕度」至「中度」之間。

據法新社與《美國新聞與世界報導》指出，CDC對2.2萬名在8月12日至9月19日間施打第3劑疫苗的人群進行追蹤研究後發現，加強劑的副作用與發生頻率與第2劑新冠疫苗類似，症狀多屬於輕微或中度的副作用，且不會持續太長時間。

▲美國目前只允許免疫力低下的人群接種加強劑。（圖／達志影像／美聯社）

數據顯示，約有79.4%接種了加強劑的人出現注射部位疼痛等局部反應，比第2劑疫苗注射後的77.6%相差不遠。研究還發現，74.1%的人在注射加強劑後，出現疲累、頭痛或發燒等全身反應，而在第2劑疫苗中，這一比例為76.5%。

美國目前僅開放為免疫功能低下的族群施打加強劑，但美國食品和藥物管理局（FDA）上週已和CDC共同簽署授權，擴大適用範圍，讓65歲以上、18至64歲患有糖尿病或肥胖等慢性病患者，以及因工作或居住地而特別暴露於病毒的人，接種輝瑞第3劑疫苗。

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