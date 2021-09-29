妹子在市場殺魚！超仙顏值被譽「日本最正魚販」　名校高薪背景曝

記者張寧倢／編譯

傳統市場的老闆多為中長年，但日本名古屋中央批發市場竟出現一名年輕正妹在殺魚、賣魚，姣好的外貌讓她在網路上爆紅，有網友讚譽她是「全日最美麗魚販」，透過媒體採訪更曝光了她強大的名校學歷。

▲森朝奈被譽為「全日最美麗魚販」。（圖／翻攝自IG／asanamori，下同）

綜合日媒報導，森朝奈（Asana Mori）出生於1986年，畢業於日本早稻田大學，後來還到紐西蘭奧克蘭大學商學院攻讀，接連考取世界名校之外，回國後順利進入日本大型電商「樂天企業」工作，原本希望擔任電商顧問的她卻意外成為社長秘書，領著令人稱羨的高薪。然而，朝奈並不是名門千金，她的爸爸在名古屋開了一家生鮮、料理兼售的鮮魚店「壽商店」。

報導稱，朝奈從小看著父親俐落的剖魚手法，於是心中抱持著「總有一天要和爸爸一起經營魚店」的想法。然而，爸爸想的和她不同，認為朝奈應該從事白領工作。直到2011年父親病倒，朝奈毅然決然放棄高薪職位，從東京回到名古屋協助家業。起初，爸爸不願意讓女兒「空降」壽商店，要她先從居酒屋的打掃、接待客人開始學起，禁止她碰菜刀、殺魚，朝奈學習半年後寫了一封信感動了父親，才成為鮮魚店的正式員工。

由於傳統行業少有的年輕女性繼承家業，加上森朝奈外型姣好，被網友拍照上傳後瞬間成為話題。森朝奈也利用在電商企業學到的系統化、效率化作業，將當初只有2家居酒屋的品牌，擴大到12家店鋪的規模，並且利用網路積極進行宣傳活動。2020年疫情爆發，當局發布緊急事態宣言讓生意大受打擊，至今居酒屋的營業額仍然比往年低了6成，但森朝奈嘗試發展YouTube、新鮮魚貨宅配也填補了這些銷售缺口。

如今森朝奈已經成為鮮魚店的老闆娘，也是時常在媒體上曝光的成功女性企業家，鮮魚店的名氣更是遠播，許多顧客慕名而來，想一睹「賣魚女神」的風采。

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